Кофе подешевел еще больше: новая волна скидок в популярном магазине (фото)

Цена некоторых товаров упала на 500 гривен

В супермаркетах "АТБ" снова обновили скидки на кофе. Предыдущая акция уже завершилась, но магазин запустил новое предложение, которое в отдельных позициях оказалось еще более выгодным.

На какие товары стоит обратить внимание, ведь скидки на этот раз больше, чем раньше, показали в буклете в посте Telegram-канала "Акции и скидки супермаркетов". Самая большая акция продлится в пределах -50%.

Больше всего скидка действует на растворимый кофе Jacobs Monarch (190 граммов). Его можно приобрести за 267,90 гривны, хотя раньше он стоил 536,40 гривны.

Также по сниженной цене продается Jacobs Monarch (200 граммов) — 279,90 гривны вместо 487,90 гривны.

Кофе по акции в "АТБ"

Молотый кофе Jacobs Monarch Espresso (230 граммов) сейчас стоит 149,90 гривны, тогда как старая цена была 259,90 гривны.

Для ценителей зернового кофе доступна пачка Jacobs Monarch (1 килограмм) за 699,90 гривны, что значительно дешевле предыдущих 1209,80 гривен.

Кроме того, кофейный напиток Jacobs Cappuccino Choco (0,5 килограмма) можно купить за 169,90 гривны вместо 296 гривен.

Следует учесть, что эта акция в "АТБ" будет действовать до 23 декабря включительно, так что желающим стоит поспешить.

