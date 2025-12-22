Жутко смотреть: как выглядели самые страшные детские новогодние костюмы в СССР (фото)

Какие образы создавали для детей в Союзе

Клоуны с жуткими улыбками, пластиковые маски как из фильмов ужасов и странные космонавты – так выглядели дети на новогодних утренниках в СССР. То, что должно радовать, на самом деле пугало.

Новый год в Советском Союзе начали праздновать только с 1935 г., когда Сталин позволил вернуть традицию. В советское время все делали из подручных материалов, и фантазия родителей иногда давала неожиданные результаты – костюмы получались действительно ужасными.

Жизнь в СССР не была веселой, поэтому власти решили подсластить быт граждан большим праздником. Для детей начали организовывать елки в садах и школах, куда нужно было приходить в карнавальных костюмах.

Однако возможности тогда были ограничены, и взрослым приходилось искать выход. Родители использовали что попадалось под руку, а костюмы получались действительно жуткими.

Самыми популярными были клоуны, но их образы сегодня вызывают дрожь. На лицо детям надевали пластиковые маски, которые вполне подошли бы для съемок хорроров.

На новогодних праздниках постоянно появлялись космонавты, красноармейцы и другие необъяснимые персонажи. Их вид мало напоминал настоящий праздник.

Кстати, электрические гирлянды в то время тоже были редкостью и настоящей роскошью для семей. Сегодня в магазинах можно найти светодиодные, проекционные и музыкальные варианты, а тогда выбор был скудным.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядели новогодние гирлянды в СССР и сколько они стоили. К слову, в Союзе они начали появляться только с 1940-х годов.