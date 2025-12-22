Моторошно дивитися: як виглядали найстрашніші дитячі новорічні костюми в СРСР (фото)

Які образи створювали для дітей у Союзі

Клоуни з моторошними посмішками, пластикові маски як з фільмів жахів і дивні космонавти – так виглядали діти на новорічних ранках у СРСР. Те, що мало радувати, насправді лякало.

Новий рік у Радянському Союзі почали святкувати тільки з 1935 року, коли Сталін дозволив повернути традицію. У радянські часи все робили з підручних матеріалів, і фантазія батьків часом давала несподівані результати – костюми виходили справді жахливими.

Життя в СРСР не було веселим, тому влада вирішила підсолодити побут громадян великим святом. Для дітей почали організовувати ялинки в садках і школах, куди треба було приходити в карнавальних костюмах.

Проте можливості тоді були обмежені, і дорослим доводилося шукати вихід. Батьки використовували що потрапляло під руку, а костюми виходили справді моторошними.

Найпопулярнішими були клоуни, але їхні образи сьогодні викликають тремтіння. На обличчя дітям одягали пластикові маски, які цілком підійшли б для зйомок хоррорів.

На новорічних святах постійно з'являлися космонавти, червоноармійці та інші незрозумілі персонажі. Їхній вигляд мало нагадував справжнє свято.

До речі, електричні гірлянди в ті часи теж були рідкістю і справжньою розкішшю для родин. Сьогодні в магазинах можна знайти світлодіодні, проекційні та музичні варіанти, а тоді вибір був мізерним.

Раныше "Телеграф" розповідав, як виглядали новорічні гірлянди в СРСР і скільки вони коштували. До слова, у Союзі вони почали з'являтися лише з 1940-х років.