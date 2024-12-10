Как выглядели новогодние гирлянды в СССР и сколько они стоили (фото)

Новогодние гирлянды существуют с 40-х годов

Сегодня прилавки магазинов пестрят разными гирляндами: светодиодные, проекционные, музыкальные. А в советские времена выбор был гораздо скромнее. Электрические украшения были подлинной роскошью и предметом гордости каждой семьи.

Первая отечественная елковая гирлянда появилась еще в 1938 году. Тогда она называлась "ЙОД-1" и была настоящей технической новинкой. Образцы тех лет являются коллекционными раритетами. К примеру, гирлянды 1955 года на аукционах стоят тысячи гривен.

Популярные модели советских времен

Среди известнейших гирлянд того периода можно назвать:

"Малютка" — 20 лампочек мощностью 220 Вт. Стоила всего 5 рублей. Сейчас коллекционеры готовы платить до нескольких тысяч за такой экземпляр.

Гирлянда "Малютка"

Кроме "Малютки", популярны были и другие модели. "Снежинка" появилась в середине 80-х годов и также стоила 5 рублей.

Гирлянда "Снежинка"

Интересна была и гирлянда "Сюрприз" 1979 года — 20 последовательно соединенных светильников в форме свечей с прищепками.

Первыми гирляндами елочного типа были "ЁГ-1". Кроме самих лампочек, они имели еще крепление к веткам елки. Они выглядели так:

"Йог-1" гирлянда

Елочная гирлянда "Мешок" также стоила 5 рублей. Такие были популярны в 70-х.

Уникальной была гирлянда "Радуга-1" или "Фонарики", выпущенная в период 1971-1992 годов. Ее форма в виде фонариков отличалась от других моделей.

"Радуга-1" или "Фонарики"

Не менее интересна была и гирлянда "Шары. Глобус" от Подольского кабельного завода, выпускавшаяся с 1951 по 1971 годы.

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