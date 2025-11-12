Новогодний раритет: елочные игрушки времен СССР продают за сумасшедшие деньги (фото)

В Советском Союзе Новый Год считался самым главным праздником и елочные украшения тех времен все еще хранятся во многих семьях, которые можно выгодно продать

Не так много времени осталось до рождественских и новогодних праздников, во время которых принято украшать елку. Некоторые украинцы пользуются возможностью и выставляют на продажу тематические "торжественные" раритеты, каким-то образом сохранившиеся дома.

В частности, одной из таких площадок, где можно попытаться продать ретро-вещи, стала платформа онлайн-объявлений OLX. "Телеграф" нашел продавца, представляющего сразу несколько наборов игрушек.

"Продам новогодние игрушки времен СССР", — говорится в предложении.

В настоящее время в ассортименте есть 4 набора игрушек. Владелец показал, как выглядит это "сокровище". На фото видно, что в четырех разных коробках хранятся, вероятно, украшения из разных комплектов и наборов. В частности, разнообразные шары, шишки, колокольчики и т.д.

Набор №1

Набор №2

Набор №3

Набор №4

Цена за коробку установлена в 800 грн, то есть 3200 грн за весь ассортимент игрушек. Это составляет примерно 75 долларов США.

Напомним, "Телеграф" писал, что Украине продают немало странных вещей из СССР, например, бюсты известных советских деятелей. Одной из самых дорогих позиций является бюст Феликса Дзержинского, изготовленный из терракоты на фабрике "Гжель" в 1932 году. Продают "скульптуру" за 80 тысяч грн.

Также "Телеграф" писал о мальчишеских игрушках времен СССР. Сейчас эти раритеты стоят десятки долларов.