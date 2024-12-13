Убери руки, это на Новый год: 5 самых дефицитных новогодних продуктов в СССР

Сегодня эти продукты может позволить себе каждый

Ни для кого не секрет, что в СССР был большой дефицит товаров. Однако мало кто догадывается, что подготовка к Новому году в те времена превращалась в настоящий "квест", а достать вкусные продукты к столу было почти нереально.

В связи со всеобщим дефицитом, к празднику Нового года тогда начинали готовиться заранее. Примерно с ноября люди пытались постепенно заполнять холодильник дефицитными "деликатесами", которые удавалось "достать" в ходе многочасовых поисков "выброшенного" товара и стоянием в очередях.

Какие продукты к Новому году были в дефиците во времена СССР

В "застойные" 1970-80-е годы возник существенный дефицит на большинство качественных товаров, которые пользовались повышенным спросом у граждан. Люди заранее начинали готовиться к Новому году и постепенно заполняли холодильник дефицитным товаром.

А если у детей возникало желание что-то попробовать пораньше, то от родителей они слышали легендарную фразу — "Не трогай, это на Новый год!".

"Телеграф" рассказывает о самых дефицитных товарах, которые в СССР все стремились раздобыть к новогоднему столу.

Мандарины

Сегодня трудно представить праздничный стол без этого цитруса, который стал настоящим символом Нового Года. Разница лишь в том, что сейчас каждый из нас может себе позволить этот фрукт, а вот в то время с этим было намного сложнее.

Мандарины считались дефицитом, как и бананы. За ними выстраивались огромные очередя и перед началом зимних праздников на них начиналась настоящая "охота".

Сервелат

Ещё один атрибут праздничного стола, который выкладывали нарезкой на тарелку, обычно можно было "достать" лишь по блату или в продуктовом наборе. Речь идет о сервелате.

Его высокая цена от 4 до 7 рублей за кг никого не отталкивала, но найти его было не так и просто. Эту "элитную" колбасу поставляли из Финляндии, а продавали "палками" — не более одной в руки.

Интересно, что специально к Олимпиаде-80 на некоторое время в продаже появилась нарезка финского сервелата в вакуумной упаковке

Конфеты "Птичье молоко"

Конфеты из воздушного суфле, политого шоколадом, под названием "Птичье молоко", появились в СССР в 1960-е годы на основе польского аналога.

Лакомство так полюбилось советским гражданам, что несмотря на его производство разными фабриками по всему Союзу, конфеты все равно было проблематично достать.

Стоили они около 6 рублей и считались "дефицитом". Одной из причин, ограничивавших производство был недостаток натурального агар-агара.

Майонез

Майонез "Провансаль", без которого не приготовить традиционне салаты "Оливье", "Мимозу" и "Шубу", в советские годы продавался в стеклянных банках, а позднее в пластиковых стаканчиках по 250 грамм по цене 40-45 копеек и был большим дефицитом.

За ним вставали в очередь всей семьей и были готовы ждать по несколько часов. Когда майонез "выбрасывали", то люди старались им запастись на пару месяцев.

Поэтому майонез берегли в холодильнике для наиболее значимых праздников и никому не разрешалось есть его просто так.

Консервированный горошек

За ещё одним неизменным ингредиентом для традиционного новогоднего салата "Оливье", консервированным зелёным горошком в жестяных банках фирмы "Globus", тоже нужно было изрядно побегать.

Его импортировали из Венгрии, а перед главным праздником спрос на него многократно возрастал. Поэтому охота за консервированным горошком велась с начала ноября.

Напомним, в СССР дефицит был распространенным явлением, касающимся почти всех сфер жизни, в том числе и пищевых продуктов. Однако даже во времена тотального недостатка некоторые люди, имеющие средства, влияние и связи, могли позволить себе премиальные продукты, недоступные большинству.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какие подарки на Новый год дарили в СССР. В те времена новогодние подарки для детей являлись особым символом праздника.