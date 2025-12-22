Спочатку ім’я, а потім прізвище, чи навпаки? Як правильно заповнювати документи українською мовою

Один порядок для документів, інший для життя

Заповнюєте документ і зупиняєтесь: як правильно – "Іван Петренко" чи "Петренко Іван"? Здається, дрібниця, але через таку помилку папір можуть визнати недійсним.

Кабмін встановив конкретні вимоги до оформлення офіційних документів. Олександр Авраменко, лінгвіст і викладач, детально пояснив це правило.

У всіх офіційних документах треба писати спочатку прізвище, а тоді ініціали. Це стосується заяв, анкет, довідок та будь-яких інших паперів, які потребують вашого повного імені.

Логіка проста – документи зберігають в алфавітному порядку за прізвищами, а не за іменами. Пригадайте шкільний журнал: там усі учні йшли за першою літерою прізвища.

Правильно писати так: Бондаренка Івана, Іванова Сергія, Попович Ганни. Саме в такій послідовності – родовий відмінок прізвища, потім родовий відмінок імені.

"Згідно з вимогами до оформлення документів, затвердженими Кабінетом Міністрів України, спочатку треба писати прізвище, а потім — ініціали. Це пов’язано з тим, що в документах за алфавітом ставлять не імена людей, а їхні прізвища", — сказав Авраменко.

Винятком є лише підпис наприкінці документа. Там треба вказувати навпаки – спочатку ініціали, а потім прізвище.

Порушення цього правила може призвести до того, що бланк визнають неправильно заповненим. Тоді доведеться переробляти все заново.

Неправильно заповнений документ може вважатися недійсним

А от у звичайному житті діє інша традиція. У розмові, листуванні чи на роботі спочатку називають ім'я, а потім прізвище.

"Це наша давня традиція: Богдан Хмельницький, Ліна Костенко, а не навпаки", – додав мовознавець.

