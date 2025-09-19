Не имели дома, обуви и одежды: эти украинские фамилии давали настоящим беднякам

Их нужда настолько была очевидна, что такую фамилию им и дали

Каждая украинская фамилия может много рассказать о человеке, описать какие-то отличительные черты его предков, их положение в обществе или характер. Так, некоторые фамилии в древности могли дать только очень мудрым и уважаемым людям, в то время как другие давали людям, которые испытывали трудности даже с жильем и одеждой.

"Телеграф" собрал часть таких фамилий по информации общества "Краєзнавець" имени Василия Ивановича Маслова в городе Прилуки.

Босий, Босак, Босенко – носители этой фамилии когда-то не имели даже обуви.

Распространение фамилии Босенко в Украине

Бурлака – бездомный, безземельный, безродный, вечный трудяга.

Распространение фамилии Бурлака в Украине

Гета, Гетало, Гетенко – так когда-то говорили о старенькой и замученной трудом лошадке. Также так могли называть и бедняка, у которого она жила.

Распространение фамилии Гета в Украине

Голик, Голиш, Голяк – эту фамилию могли дать человеку, который был настолько бедным, что у него иногда даже не было чем прикрыть тело.

Распространение фамилии Голик в Украине

Дерновий – тот, кто получил эту фамилию, мог быть очень бедным и жить в землянке, покрытой дерном.

Распространение фамилии Дерновий в Украине

Калюжний – такую фамилию мог получить тот, во дворе которого образовалась лужа, которая всем надоела.

Распространение фамилии Калюжна в Украине

Капара – эта фамилия появилась от слова "капарити", то есть жить убого, в бедности.

Распространение фамилии Капара в Украине

Кубрак, Кубраков – так говорили про бедолагу и бедняка, которому не везло по жизни.

Распространение фамилии Кубрак в Украине

Нетяга – означает бурлака бездомный. Так в древности называли казацкую голытьбу.

Распространение фамилии Нетяга в Украине

Нечволод – наверное, эту фамилию получил когда-то человек благородный, но обедневший, неимущий, не владевший никаким имуществом.

Распространение фамилии Нечволод в Украине

Нужденко – от слова нужда.

Распространение фамилии Нужденко в Украине

