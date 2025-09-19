Не имели дома, обуви и одежды: эти украинские фамилии давали настоящим беднякам
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Их нужда настолько была очевидна, что такую фамилию им и дали
Каждая украинская фамилия может много рассказать о человеке, описать какие-то отличительные черты его предков, их положение в обществе или характер. Так, некоторые фамилии в древности могли дать только очень мудрым и уважаемым людям, в то время как другие давали людям, которые испытывали трудности даже с жильем и одеждой.
"Телеграф" собрал часть таких фамилий по информации общества "Краєзнавець" имени Василия Ивановича Маслова в городе Прилуки.
Босий, Босак, Босенко – носители этой фамилии когда-то не имели даже обуви.
Бурлака – бездомный, безземельный, безродный, вечный трудяга.
Гета, Гетало, Гетенко – так когда-то говорили о старенькой и замученной трудом лошадке. Также так могли называть и бедняка, у которого она жила.
Голик, Голиш, Голяк – эту фамилию могли дать человеку, который был настолько бедным, что у него иногда даже не было чем прикрыть тело.
Дерновий – тот, кто получил эту фамилию, мог быть очень бедным и жить в землянке, покрытой дерном.
Калюжний – такую фамилию мог получить тот, во дворе которого образовалась лужа, которая всем надоела.
Капара – эта фамилия появилась от слова "капарити", то есть жить убого, в бедности.
Кубрак, Кубраков – так говорили про бедолагу и бедняка, которому не везло по жизни.
Нетяга – означает бурлака бездомный. Так в древности называли казацкую голытьбу.
Нечволод – наверное, эту фамилию получил когда-то человек благородный, но обедневший, неимущий, не владевший никаким имуществом.
Нужденко – от слова нужда.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал про неприличные украинские фамилии, которые вгоняют в краску.