Такие фамилии в древности давали слишком самоуверенным и влюбленным украинцам (список)

Тысячи украинцев до сих пор имеют такие фамилии

Не секрет, что украинские фамилии появились не просто так, как правило, их давали в связи с родом деятельности человека, или же по его отличным приметам. Например, некоторые фамилии могли давать только очень умным, мудрым и уважаемым людям, в то время как другие фамилии давали людям очень уверенным в себе и самовлюбленным.

"Телеграф" собрал часть таких фамилий по информации общества "Краевед" имени Василия Ивановича Маслова в городе Прилуки.

Божко – в народе так могли называть очень самоуверенного и влюбленного человека. Более 9 тысяч украинцев на сегодняшний день носят эту фамилию.

Гергуль, Гергун, Гергуленко, Гергель, Гергелюк— эта фамилия появилась от устаревшего слова "гергель", означавшего когда-то "гусь". Его в древние времена могли дать человеку уверенному в себе, хвастливому и наглому, как гусь. На сегодняшний день эти фамилии носят всего несколько тысяч человек.

Дундук – так когда-то называли индюка или индийского петуха, и эта фамилия тоже могла когда-нибудь достаться человеку тщеславному, самолюбивому и самоуверенному. Эту фамилию сейчас носят только 433 человека.

Индик, Индиченко – такие фамилии, скорее всего, давали людям очень самоуверенным и надутым, как индюк. Эти фамилии сейчас в Украине носят всего несколько сотен человек.

Кокош, Кокоша, Кокошко – эти фамилии появились от слова "кокошь", которым называли петухов. Они могли принадлежать людям гордым собой, надутым, тщеславным. На сегодняшний день разные формы этих фамилий носят суммарно несколько тысяч человек.

Каравай – эта фамилия возникла от названия хлеба, который украшали до свадьбы. Так могли называть самовлюбленного человека, у которого было сильное чувство собственного достоинства. В настоящее время эту фамилию носят менее 800 человек в Украине.

Нетреба, Нетребко, Нетребовський – эти фамилии в древности могли дать тем, кто был очень независим, самоуверен, и мог часто говорить, что ему ничего ни от кого "не надо". У этих фамилий сейчас несколько тысяч украинцев.

