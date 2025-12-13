Звучит, как матюк. Какая украинская фамилия точно вас развеселит

Только нескольким людям в Украине посчастливилось иметь такое родовое имя

В Украине существует немало смешных и забавных фамилий, некоторые из них могут даже напоминать матюки. К примеру, родовое имя Йобак.

По данным портала "Рідні", на территории Украины проживает всего 18 человек с этой фамилией. Любопытно, что все они живут в Закарпатской области.

Чаще эту фамилию носят люди с именем Екатерина и Иван. По мнению языковедов, родовое имя Йобак может происходить от похожей фамилии Йовбак. Оно в свою очередь происходит от венгерского или словацкого имени Jób. В украинском языке это соответствует части "Йов" или "Йоб", с добавлением существительного суффикса -ак.

Распространение фамилии Йобак

Выходит, что украинская фамилия Йобак вполне может иметь иностранное происхождение. Однако это окончательно ставит точку в вопросе: связано ли это родовое имя с матом. Языковеды единогласно говорят, что нет. А учитывая, что фамилия Йобак есть только на Закарпатье — это еще одно подтверждение венгерского или словацкого влияния на ее формирование.

Напомним, что в Украине есть еще несколько фамилий, похожих на Йобака. В частности, Йобко и Йобда. Эти родовые имена тоже вероятно образовались от иностранной части "Jób".

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие фамилии в древности давали слишком самовлюбленным и уверенным в себе людям.