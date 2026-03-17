Больше никаких отпечатков: простое средство сделает кухню идеально чистой

Галина Михайлова
Новость обновлена 17 марта 2026, 08:26
Как правильно мыть поверхности и не повредить их

Чтобы глянцевые поверхности кухонной мебели были блестящие и на них не оставались отпечатки пальцев, можно использовать кондиционер для белья при очистке поверхности. Автор утверждает — способ используется в гостиницах.

Лайфхаком поделились в соцсети "ТикТок". Кондиционер для одежды смешивают с водой и моющим раствором промывают глянцевые фасады кухонной мебели. После этого трогают их руками, а следов не остается. За четыре дня видео собрало более 13 тысяч лайков и более 11,5 тысячи сохранений.

В комментариях пользователи делятся, что подобный лайфхак используется не только на блестящих поверхностях мебели, но и на стеклах и зеркалах, правда, в менее концентрированном виде. Отмечают также, что важно не переборщить, чтобы не было разводов и быть готовыми к запаху от кондиционера в помещении. Среди отзывов – то, что пыль оседает меньше.

Чем нужно мыть глянцевую кухню

Глянцевую кухню клининговые компании советуют мыть мягкой микрофиброй с использованием деликатных моющих средств: раствора жидкого мыла, посуды или спрея для стекла (без аммиака). Если нужно быстрое решение – можно использовать автомобильные салфетки, полироль для мебели и т.д. Запрещается использовать абразивы, жесткие щетки и агрессивную химию, оставляющие царапины. Не любят глянцевые фасады и большого количества воды.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что помыть окна можно меламиновой губкой, это позволит не использовать бытовую химию. А если у вас тюль с крючками, то их можно не терять благодаря особому лайфхаку.

