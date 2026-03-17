Больше никаких отпечатков: простое средство сделает кухню идеально чистой

Как правильно мыть поверхности и не повредить их

Чтобы глянцевые поверхности кухонной мебели были блестящие и на них не оставались отпечатки пальцев, можно использовать кондиционер для белья при очистке поверхности. Автор утверждает — способ используется в гостиницах.

Лайфхаком поделились в соцсети "ТикТок". Кондиционер для одежды смешивают с водой и моющим раствором промывают глянцевые фасады кухонной мебели. После этого трогают их руками, а следов не остается. За четыре дня видео собрало более 13 тысяч лайков и более 11,5 тысячи сохранений.

В комментариях пользователи делятся, что подобный лайфхак используется не только на блестящих поверхностях мебели, но и на стеклах и зеркалах, правда, в менее концентрированном виде. Отмечают также, что важно не переборщить, чтобы не было разводов и быть готовыми к запаху от кондиционера в помещении. Среди отзывов – то, что пыль оседает меньше.

Отзывы от тех, кто попробовал лайфхак

Как разводят кондиционер для белья для мытья зеркал

Чем нужно мыть глянцевую кухню

Глянцевую кухню клининговые компании советуют мыть мягкой микрофиброй с использованием деликатных моющих средств: раствора жидкого мыла, посуды или спрея для стекла (без аммиака). Если нужно быстрое решение – можно использовать автомобильные салфетки, полироль для мебели и т.д. Запрещается использовать абразивы, жесткие щетки и агрессивную химию, оставляющие царапины. Не любят глянцевые фасады и большого количества воды.

