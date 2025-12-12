Самая большая "психушка" российской империи и почти полмиллиона жителей: история легендарной Салтовки (фото, видео)
Салтовка до войны была самым большим жилым массивом Украины
Еще несколько лет назад Салтовка была подлинным мегаполисом внутри Харькова. Здесь жило от 450 тысяч до более чем полмиллиона человек — это как в Николаеве, Севастополе, Виннице, Херсоне или Полтаве. Это был отдельный город в городе с одним из крупнейших рынков Украины и торговыми центрами, парками, густой сетью транспорта и международной диаспорой.
Район, выросший вдоль старой дороги на Старый Салтов, направление которого и дал "народное" название, в 70-х годах превратился из нескольких малых поселений в огромный массив белых многоэтажек. А уже после восстановления Независимости стал самым большим жилым массивом Украины.
Сабурова дача – туда лучше не попадать
Сабурова дача или Сабурка — это историческая местность Харькова в Салтовском районе и одна из старейших и известных психиатрических больниц Восточной Европы. Заведение начало формироваться еще в начале XIX века, когда на территорию бывшей загородной усадьбы генерал-губернатора Петра Сабурова перевели харьковские "богоугодные заведения", в том числе дом для душевнобольных. Именно от имения Сабурова и происходит название.
В конце XIX века это было самое большое психиатрическое учреждение Российской империи на 1100 мест. В XX веке здесь открыли психоневрологический институт, а в 1961 году – первую в мире кафедру психотерапии, психопрофилактики и психогигиены. В больнице впервые применили гипноз как обезболивание во время родов.
Местность имеет и трагическую историю: в декабре 1941 года недалеко от больницы нацисты расстреляли более 470 пациентов и нескольких медсестер. Сабурова дача известна и своими "знаменитыми пациентами": здесь находились писатель Всеволод Гаршин, поэт Велимир Хлебников, большевик Артем, в 1960-х — молодой Эдуард Лимонов.
Интересную шутку придумали из-за периодической смены номера больницы (36, 15, 3): "Раньше в Харькове безумным был каждый 36-й, затем каждый 15-й, теперь каждый 3-й".
На Салтовке было все
С урбанистической точки зрения Салтовка – феномен. Она расположена на востоке города, сразу в трех административных районах – Салтовском (бывшем Московском), Киевском и Немышлянском. Массив застроен типично советскими панельными домами — от пятиэтажек до шестнадцатиэтажек, впоследствии добавились и высотки. Проектировали все по принципу "фокусировки": инфраструктура концентрируется вокруг больших перекрестков. В районе было несколько рынков, универсам, дворцы детского творчества, школы.
Салтовка разрасталась волнами: в 70-х активно застраивали центральное плато вдоль Валентиновской и Героев Труда, в 80-90-х — Северную Салтовку. Именно здесь появилась и первая жилая высотка Харькова – 24-этажка на Познанской, где тестировали возможность обслуживания таких домов.
Некоторые истории превратились в легенды, например о микрорайонах, которые якобы должны были составить надпись "СССР". На самом деле такая планировка просто учитывала рельеф и розу ветров, но миф оказался крепче реальности.
Салтовка соединена с центром города собственной веткой метро, сетью трамваев, троллейбусов, автобусов. Поэтому здесь было выгодно селиться – новый район активно рос.
Не была проблемой и близость к российскому Белгороду — 80 километров, и россияне приезжали, чтобы дешевле скупиться на Барабашово, крупнейшем вещевом рынке страны площадью более 75 гектаров, или потусить в местных клубах. После 2014 года поток уменьшился, а еще через несколько лет вместо покупателей той же дорогой ехали танки оккупантов.
Салтовка – самый пострадавший район Харькова
Полномасштабная война изменила Салтовку до неузнаваемости. Район, где мирно сосуществовали десятки национальностей, превратился в местами сплошное пожарище. Особенно пострадала Северная Салтовка — 70% зданий повреждены или уничтожены. Разбитые черные многоэтажки, сожженые подъезды, выглядящие безжизненными дворы. Но, несмотря на это, здесь до сих пор живут люди.
И несмотря на все — Салтовка огромный и разнообразный район. Здесь найдется интересное для каждого, например, в новом урбанпарке — крупнейшем в Украине, который открыли в 2021 году.
Ранее "Телеграф" рассказывал о других, более давних районах Харькова. Действительно ли название Москалевка произошло от москалей, почему район Новая Бавария так называется и были ли там немцы и многое другое.