На месте метромоста в Киеве было совсем другое сооружение. Как оно выглядело (архивные фото)

Он был открыт еще в 1853 году

Сейчас уже далеко не каждый киевлянин, а тем более гость столицы знает, что на месте привычного моста Метро стояло совсем другое сооружение. Оно, к слову, было самым первым стационарным мостом Киева.

Его фотографии сохранились до нашего времени. Об этом напоминает NV.

Этим первым постоянным мостовым переходом, соединившим не только правый и левый берега Киева, но и Киевскую и Черниговскую губернии, был Николаевский цепной мост. Он был торжественно освящен и открыт 28 сентября 1853 года.

Освящение Николаевского цепного моста (рисунок)

Идеей строительства лично вдохновился император Николай I. А построил его ирландский ученый, британец Чарльз Виньоль. Отмечается, что по некоторым параметрам он превзошел знаменитый Цепной мост в Будапеште, который был открыт в 1849 году.

"Мост состоит из 4-х пролетов, в 440 футов каждый, и двух полупролетов по 225 футов каждый, считая от оси крайних быков до лицевых граней устоев. Кроме этих шести отверстий, оставлено еще одно — с поворотным полотном, открываемое во время высоких вод для пропуска барок … пролеты разделены шестью каменными быками … Для сопряжения моста с берегом служат два каменные устоя", — так в 1858 году описывал Цепной мост петербургский журнал Главного управления путей сообщения и публичных зданий.

В 1898 году была проведена первая реконструкция, поскольку из-за обмеления Днепра и малой ширины разводного прогона в городе остановилось развитие речного судоходства.

До реконструкции

После реконструкции

Но простояла он после этого не долго — в 1920-м в Киев вошли польские войска. Они продержались в городе чуть больше месяца, но "память" о себе оставили надолго. Полякам, пытавшимся отступить из украинской столицы, пришлось взрывать мосты, соединявшие берега. В результате Цепной мост был разрушен полностью.

Новая конструкция была торжественно открыта 10 мая 1925 года и названа в честь Евгении Бош. Однако и этот мост простоял недолго – в 1941 году его взорвали подразделения НКВД.

Мост им. Евгении Бош

Напомним, ранее мы писали о том, что за загадочная башня стоит посреди Днепра в Киеве.