Такую Одессу вы еще не видели. Как выглядел культовый курорт более 15 лет назад (фото)
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Архивные фото Одессы с 2009 года
В сети показали архивные фото Одессы с 2009 года, когда по улицам еще ходила милиция, а Европейская площадь была Екатеринской. Сейчас же легендарный курорт Азовского моря выглядит совсем другим.
Соответствующие фото опубликовала блогерша у себя в Тике Ток. По ее словам, эти снимки были сделаны еще в 2009 году и сохранились по сей день.
Блогерша добавляет, что она коренная одесситка и на этих кадрах показывает, как выглядела Одесса почти 16 лет назад. Заметим, что большинство мест изменилось до неузнаваемости.
На нескольких фото показаны пляжи Одессы, по состоянию на 2009 они достаточно пусты. Даже сама автор отметила, что сейчас количество людей в Одессе и на море увеличилось в три раза. И это, несмотря на регулярные российские атаки и взрыв. К слову, женщина показала и известное курортное развлечение катания на банане, которое, по ее словам, пока не доступно.
Также на снимках было немало памятников, которые сейчас либо снесли, либо спрятали от войны. К примеру, известный памятник Арману де Ришелье, его еще называют бронзовый дюк. В настоящее время этот памятник временно переместили в безопасное место. Екатеринская площадь, которая сейчас называется Европейская, имела в 2009 году памятник основателя Одессы. В 2022 году он был демонтирован, а на место монумента установлен флаг.
На фото также показан памятник Утесову, расположенный на оживленной Дерибасовской улице. К слову, Леонид Утесов народный артист СССР, но этот памятник существует до сих пор.
Также женщина показала и Лютеранскую церковь Св. Павла, известную под названием Одесская кирха, которую в 2009 году только реконструировали. Это историческое здание и главный храм лютеранской общины в Одессе.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что появилось видео о том, как выглядела украинская столица 15 лет назад.