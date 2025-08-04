Такую Одессу вы еще не видели. Как выглядел культовый курорт более 15 лет назад (фото)

Архивные фото Одессы с 2009 года

В сети показали архивные фото Одессы с 2009 года, когда по улицам еще ходила милиция, а Европейская площадь была Екатеринской. Сейчас же легендарный курорт Азовского моря выглядит совсем другим.

Соответствующие фото опубликовала блогерша у себя в Тике Ток. По ее словам, эти снимки были сделаны еще в 2009 году и сохранились по сей день.

Блогерша добавляет, что она коренная одесситка и на этих кадрах показывает, как выглядела Одесса почти 16 лет назад. Заметим, что большинство мест изменилось до неузнаваемости.

Как выглядела Одесса в 2009 году

На нескольких фото показаны пляжи Одессы, по состоянию на 2009 они достаточно пусты. Даже сама автор отметила, что сейчас количество людей в Одессе и на море увеличилось в три раза. И это, несмотря на регулярные российские атаки и взрыв. К слову, женщина показала и известное курортное развлечение катания на банане, которое, по ее словам, пока не доступно.

Пляж в Одессе в 2009 году

Одесса в 2009

Также на снимках было немало памятников, которые сейчас либо снесли, либо спрятали от войны. К примеру, известный памятник Арману де Ришелье, его еще называют бронзовый дюк. В настоящее время этот памятник временно переместили в безопасное место. Екатеринская площадь, которая сейчас называется Европейская, имела в 2009 году памятник основателя Одессы. В 2022 году он был демонтирован, а на место монумента установлен флаг.

Бронзовый дюк

Екатеринская площадь в 2009 году

Европейская площадь

Воронцовский переулок

Екатеринская площадь в 2009 году

На фото также показан памятник Утесову, расположенный на оживленной Дерибасовской улице. К слову, Леонид Утесов народный артист СССР, но этот памятник существует до сих пор.

Памятник Утесову в 2009 году

Также женщина показала и Лютеранскую церковь Св. Павла, известную под названием Одесская кирха, которую в 2009 году только реконструировали. Это историческое здание и главный храм лютеранской общины в Одессе.

Одесская кирха в 2009

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