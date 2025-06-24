Прошел уже 91 год: как столица Украины "переехала" из Харькова в Киев (архивные фото)

Инициатором якобы стал сам Сталин

Сегодня, 24 июня, исполняется 91 год от события, которое изменило ход украинской истории – в 1934 году столицу советской Украины официально перенесли из Харькова в Киев. Это решение окончательно закрепило за Киевом статус политического центра, который он сохраняет и в независимой Украине.

Как это было, рассказывает "Бабель". В текст добавили уникальные архивные фото ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного.

Как Харьков стал столицей

Харьков получил столичный статус в 1919 году – после того, как большевики не смогли удержаться в Киеве. До этого власти в Харькове менялись шесть раз, а город успел побыть столицей сразу трех советских "республик": клонированной версии УНР, Донецко-Криворожской республики и Украинской Социалистической Советской Республикой.

Несмотря на формулировку о "временном" характере статуса, именно Харьков стал эпицентром советского строительства в Украине. Город быстро застраивали, прокладывали новые улицы, расширяли границы. В 1920-х — начале 1930-х здесь началась масштабная постройка государственных учреждений, жилых кварталов, школ и дворцов культуры. В центре появилась площадь Дзержинского (ныне площадь Свободы) и советский небоскреб монументальный Госпром. Город рос: из 285 тысяч жителей в 1920 до более 800 тысяч — в 1939-м.

Харьков, 1932 год, общий вид здания Всеукраинского центрального исполнительного комитета

В восточной части города даже построили "соцгородок" для работников Харьковского тракторного завода — концептуальный район с равным доступом к быту и сервисам для всех жителей, без контраста бедности и роскоши.

Но не все амбициозные проекты успели реализовать. Среди нереализованного — гигантский Театр массового музыкального действа на 4 тысячи зрителей, с движущейся стеной, которая должна была открывать сцену прямо на Сумскую улицу.

Дома «Соцгородка Новый Харьков» для рабочих Харьковского тракторного завода, 1934 год

Почему столицу перенесли

Идея вернуть столицу в Киев возникла в начале 30-х годов. Формально ее озвучил первый секретарь Киевского обкома Павел Постышев в январе 1934 года. По его словам, инициатором выступил сам Сталин, считавший Киев "естественным центром Украины". Он также рассчитывал, что перенос столицы ускорит процессы "советской украинизации".

21 января 1934 года ЦК КП(б)У единогласно принял решение о переезде. Официально столицу планировали перенести через месяц, но процесс затянулся почти до лета.

Исторический переезд: 23-24 июня 1934 года

23 июня на Привокзальной площади Харькова состоялись прощальные торжества. Постышев в речи призвал харьковчан не терять "первенства" и держать высокий уровень во всех областях жизни. На следующий день, 24 июня, в Киеве делегацию встречали уже как новую столичную элиту. Парад, митинги и демонстрации на площади Героев Перекопа (теперь Софийская) длились более четырех часов. Газета "Правда" писала, что торжества "превзошли все, что Киев видел раньше".

Киев, 24 июня 1934, встреча правительства УССР и ЦК КП(б)У, которое переехало из Харькова

В январе 1935 г. новый статус Киева официально закрепили в Конституции.

Киев как новая столица

Несмотря на официальный статус, часть правительственных учреждений в Харькове оставалась еще несколько лет — Киев только начинал строительство полноценного правительственного квартала. Новую роль закрепили юридически в январе 1935 года, когда Конституция УССР внесла изменения о столице.

В последующие пять лет Киев пережил бум государственного строительства. В него вложили более полутора миллиардов рублей.

Киев в 1937 году, вид на центральную часть города

Ранее "Телеграф" писал, сколько в этом году Киеву исполнилось лет. Многие историки считают дату основания условной — есть основания предполагать, что город появился на несколько столетий раньше.