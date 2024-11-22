Дамы в мехах и стильные кавалеры: как киевляне встречали зиму 120 лет назад (фото)

Яркое путешествие в прошлое

Киев во все времена завораживал своим неповторимым колоритом и особой энергетикой. Однако особенно прекрасной и даже сказачной столица становилась в зимний период, когда снег словно окутывал ее белым невесомым покрывалом.

Благодаря архивным фотографиям из прошлого века мы с вами можем увидеть то, какими бывали киевские зимы, как выглядели улицы, чем развлекались горожане в холодное время года, куда ходили и какую одежду носили.

"Телеграф" собрал для своих читателей яркие фото на которых изображен зимний Киев в 1900-х годах. Эти цветные снимки передают дух минувшей эпохи и показывают нам совершенно иную столицу.

Как выглядела зима в Киеве в 1900 году

Жители столицы с нетерпением ждали прихода зимы, ведь заснеженный Киев во все времена выглядел просто потрясающе. Люди заранее готовились к приходу морозов — запасались по возможности дровами и провизией, покупали одежду и приводили в порядок свои зимние "средства передвижения".

В сильные морозы состоятельные жители столицы могли провести время в тепле своих домов, в клубе или ресторане, а чиновничий люд выпить "для согрева" в трактире.

При этом сложнее всего приходилось бездомным, но специально для них на улицах разводили костры, возле которых могли немного согреться люди без определенного места жительства.

Киевская же молодежь, одевшись потеплее, с удовольствием ходила на каток и гуляла в заснеженных столичных парках.

Люди собирались большими компаниями, веселились, играли в снежки и радовались снегу, как дети.

Обычными развлечениями зимой для жителей Киева было катание на коньках и санках, пешие прогулки, а также поездки в конных упряжках, которые были "оборудованы" специальными полозьями.

Следует отметить, что в Киеве в те времена наблюдалась переменчивая погода, а слишком снежные или необыкновенно морозные зимы бывали не так уж часто. Но к зиме готовились серьезно и зимнюю одежду покупали заранее.

По воспоминаниям мемуаристов во второй половине ХІХ века в зимнее время "дамы одевались в большие салопы с очень коротенькими рукавами, надевавшимися только до локтей". Это компенсировалось теплой муфтой. Мода на такую длину рукава и муфту в несколько измененном виде сохранялась и в 1910-е годы.

Киевские дамы в те времена носили стильные шляпки, перчатки, длинные платья и меховые воротники.

В Киеве к началу ХХ века мужская мода также стала очень стильной — длиннополые шубы ушли в прошлое, а их место заняли демократичные пальто, часто с каракулевым воротником. Также мужчины носили элегантные шляпы.

В целом зима в Киеве в 1900 годы очень напоминала современную, а заснеженные улицы столицы выглядели просто прекрасно. Именно поэтому киевляне с удовольствием рассылали своим друзьям и знакомым поздравления с Рождеством, Новым годом и Крещением на открытках с видами киевских парков.

И каждый год с нетепрпением ждали прихода очередной киевской зимы!

Напомним, что более 100 лет назад по центру Киева разгуливали верблюды. Этих выносливых млекопитающих использовали для перевозки грузов и даже привлекали их к участию в церемониальных парадах.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как выглядел Киев 113 лет назад. В те времена неотъемлемой частью жизни Киева были уличные базары, где велась бойкая торговля. На ярмарках всегда было многолюдно, а торговцы предлагали покупателям разные товары — от глиняной посуды до блюд украинской кухни.