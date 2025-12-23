Як сказати українською "Будь здоров!": варіанти для різних випадків

Три різні ситуації – три різні фрази

Хтось поруч чхнув, і ви автоматично кажете "Будь здоров!"? Стоп – в українській мові це не зовсім правильно. Виявляється, ця звична фраза має інше значення, ніж ми звикли думати.

"Телеграфу" розбирався, як правильно бажати здоров'я українською у різних ситуаціях – від чхання до прощання. Адже одна й та сама фраза може мати різні відтінки залежно від контексту.

Словник української мови чітко пояснює: фраза "Будь здорова" або "Будьте здорові" – це ввічливе побажання саме при прощанні. Це усталена формула, яку використовують, коли прощаються з людиною.

Словник подає приклади з класичної літератури. "Бувай здоров, Миколо! – кричав Боженко з вагона. – Будь здоров, старина. Бережи хлопців! – крикнув Щорс", – так писав Олександр Довженко. Леся Українка також використовувала цю формулу: "Мотря взяла гребінь, поцілувалася з кумою і подалась до дверей. – Будьте здорові! – Ідіть здорові!"

Прощатися фразою "Будь здоров" - правильно

Іноді "Будь здоров!" використовують і як вітання. Проте класичним українським варіантом залишається "Здоров був!" або "Здорова будь!"

Олесь Досвітній писав: "Степане? Ти? Здоров був! – зачув він голос Недайводи". А Володимир Сосюра вживав жіночий варіант: "Здорова будь, моя Марійко. Я не писав тобі давно". Нечуй-Левицький поєднував різні формули: "Добривечір вам! З понеділком будьте здорові! – сказали бурлаки до хазяїна".

Що казати, коли хтось чхнув

А от коли людина поруч чхає, потрібно використовувати інший варіант. Правильно буде сказати "Будь здоровий!" або "Будь здорова!" – залежно від статі.

Саме ця форма відповідає ситуації, коли ви бажаєте здоров'я тому, хто чхнув. Це важлива відмінність, яку варто запам'ятати.

Звідки взявся звичай бажати здоров'я

Традиція бажати здоров'я людині, що чхнула, існує ще з античних часів. У Європі це побажання пов'язували з епідеміями чуми – фраза мала захистити від страшної хвороби.

Цікаво, що різні народи реагують на чхання по-різному. Німці та слов'яни бажають здоров'я. Англійці кажуть: "Хай благословить тебе Бог!" Італійці висловлюють побажання щастя. А на Близькому та Середньому Сході люди традиційно кланяються у бік того, хто чхнув, і плескають у долоні.

