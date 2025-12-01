Никогда не говорите "ничого страшного" — в украинском есть более точное выражение, и не одно

Вариант, который есть в словаре, но мы им не пользуемся

Украинский язык имеет немало выражений, которые звучат гораздо естественнее, чем те, что мы привыкли использовать каждый день. Часто мы повторяем слова автоматически и даже не задумываемся, что это калька с русского языка и что есть более точные украинские варианты.

Так произошло и с фразой "ничого страшного", которую слышат в любом разговоре. "Телеграф" рассказывает, как сказать по-украински точнее.

По-украински можно передать это мнение гораздо проще. В толковых словарях вместо "ничого страшного" подают природное выражение "не біда". Оно означает, что ситуация не серьезная и не стоит волнения. Это короткая и живая форма, легко вплетающаяся в разговор.

Следует уточнить, что выражение "ничого страшного" само по себе не является ошибочным. По-украински так действительно можно сказать, но звучание этой фразы часто воспринимают как кальку, потому что она полностью повторяет российскую конструкцию. Поэтому во многих случаях есть более интересные и естественные варианты.

В зависимости от ситуации можно использовать и другие варианты. "Не хвилюйтеся" подходит, когда хотите успокоить человека. "Усе гаразд" означает, что дела обстоят хорошо, все как должно быть. Однако именно "не біда" является самым близким по значению и звучит наиболее украинским.

Еще несколько синонимов к словосочетанию "ничего страшного"

Интересно, что "не біда" бытует в украинском языке веками. Это выражение можно найти в классической литературе, народных песнях и поговорках. Оно органично вписывается в наш языковой код и отражает украинский менталитет – способность не драматизировать мелочи и сохранять оптимизм.

Возвращение к таким природным формам – это не просто языковая норма, а способ почувствовать глубину родного языка. Каждое слово имеет свою историю, свой оттенок. Когда мы выбираем украинские изречения, мы не только правильно говорим — мы сохраняем живую традицию.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о слове, которое россияне не смогут ни произнести, ни перевести. Им оно совсем незнакомо.