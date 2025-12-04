Не говорите "я приймаю рішення" — по-украински это звучит иначе

Языковая калька крепко засела в лексиконе

"Я приймаю рішення" – звучит солидно, деловито, но… неправильно. По крайней мере, на украинском. Эта фраза настолько привычна, что мало кто задумывается о ее происхождении.

А происходит она прямо из русского языка, где говорят "принимать решение". "Телеграф" рассказывает, как избавиться от этой ошибки раз и навсегда.

По Словарю украинского языка, глагол "приймати" имеет несколько конкретных значений. Он означает "брати" (принимать деньги), "одержувати" (принимать подарки), "зараховувати" (принимать в школу), "давати притулок" (принимать гостей) или "забирати" (принять посуду со стола).

А вот конструкция "приймати рішення" считается калькой из российского "принимать решение". В большинстве случаев ее лучше избегать.

Вместо российского "принимать решение" нужно говорить "вирішувати" или "ухвалювати рішення". Это не просто дань моде – так действительно правильно по нормам украинского языка.

Аналогично ошибаются, когда говорят "приймати участь" (правильно – брати участь), "приймати до уваги" (брати до уваги), "приймати форму" (набувати форми) чи "приймати закон" (ухвалювати закон).

Изображение — редакторки Ольги Васильевой

Писатель Сергей Осока в шутку предостерег: "Приймають пологи та склотару. Тож варто лише раз ужити оце кляте "приймають" не в тому значенні – і наступної весни не розцвіте одна вишня! Хочете ягід – говоріть правильно!".

Эта ошибка настолько распространена, что многие даже не догадываются о ней. Однако стоит запомнить простые правила – и ваш язык станет чище и правильнее.

