Можете навредить себе: что категорически запрещено делать 23 декабря

Запреты в этот день не формальные, а символические

В этот вторник, 23 декабря, по новоюлианскому церковному календарю верующие отмечают День памяти десяти святых мучеников Критских. До Нового года осталось 8 дней.

События, ставшие основой этого дня, происходили на острове Крит в 3 веке, в период жестоких гонений на христиан во время правления римских императоров. Десять христиан — среди них Феодул, Сатурнин, Евпор, Геласий, Евникиан и другие — открыто исповедовали христианскую веру, отказавшись поклоняться языческим богам.

За это их подвергли пыткам и в конце концов казнили. Они почитаются как символ несокрушимости, верности убеждениям и духовному мужеству.

Традиции и приметы 23 декабря

В этот день верующие посещают храм или молятся дома, вспоминая мучеников. Принято просить духовной силы, выдержки и защиты от измены — как собственной, так и чужой.

Если день ясный – зима будет мягкой;

пасмурная погода или ветер — к затяжным холодам;

если на деревьях иней – ожидали урожайный год;

тишина и нет ветра — до спокойной зимы без резких перемен.

Светлый зимний день. Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

Что нельзя делать 23 декабря

ссориться и выяснять отношения — этот день считается временем воздержания и внутреннего мира;

— этот день считается временем воздержания и внутреннего мира; обманывать или нарушать обещания – это противоречит смыслу праздника, посвященного верности;

– это противоречит смыслу праздника, посвященного верности; злоупотреблять алкоголем и устраивать громкие гуляния – день не о развлечениях, а о сосредоточении;

– день не о развлечениях, а о сосредоточении; злословить и сплетничать — считалось, что сказанное в этот день имеет особую силу и может вернуться негативом.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как поздравить родных с Новым годом и Рождеством. Мы подготовили вам самые красивые картинки и стихи, чтобы вы могли сделать приятно своим близким.