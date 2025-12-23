Можете нашкодити собі: що категорично заборонено робити 23 грудня
Заборони цього дня не формальні, а символічні
Цього вівторка, 23 грудня, за новоюліанським церковним календарем віряни відзначають День пам'яті десяти святих мучеників Критських. До Нового року залишилося 8 днів.
За церковними джерелами, події, які стали підґрунтям цього дня, відбувалися на острові Крит у 3 столітті, в період жорстоких гонінь на християн за правління римських імператорів. Десятеро християн — серед них Феодул, Сатурнин, Евпор, Геласій, Євнікіан та інші — відкрито сповідували християнську віру, відмовившись поклонятися язичницьким богам.
За це їх піддали тортурам і зрештою стратили. У церковній традиції вони вшановуються як символ незламності, вірності переконанням і духовної мужності.
Традиції та прикмети 23 грудня
У цей день віряни відвідують храм або моляться вдома, згадуючи мучеників. Заведено просити духовної сили, витримки та захисту від зради — як власної, так і чужої.
- Якщо день ясний — зима буде м’якою;
- похмура погода або вітер — до затяжних холодів;
- якщо на деревах іній — очікували врожайний рік;
- тиша й немає вітру — до спокійної зими без різких змін.
Що не можна робити 23 грудня
- сваритися та з’ясовувати стосунки — цей день вважається часом стриманості й внутрішнього миру;
- обманювати або порушувати обіцянки — це суперечить сенсу свята, присвяченого вірності;
- зловживати алкоголем та влаштовувати гучні гуляння — день не про розваги, а про зосередження;
- лихословити та пліткувати — вважалося, що сказане цього дня має особливу силу й може повернутися негативом.
