Все рожденные в СССР должны заменить важный документ? Нужно ли это делать на самом деле

Эксперты объяснили, когда свидетельство о рождении советского образца необходимо заменить

Свидетельство о рождении может оставаться действительным годами, но в определенных ситуациях его все же придется заменить. Однако это не касается украинцев, родившихся в СССР, если документ не поврежден, утерян или его нужно использовать за границей.

Советское свидетельство о рождении имеет такую же юридическую силу, как и украинское. В Telegram-канале "Бесплатная юридическая помощь" объяснили, когда все же нужно заменить документ.

Во-первых, его замена нужна, если документ утерян или он поврежден — надписи выцвели, появились дыры или другие дефекты. А во-вторых, когда новое свидетельство необходимо для использования за границей: при оформлении гражданства, вида на жительство, поступлении в учебные заведения, заключении брака или получении апостиля на документ.

Чтобы заменить свидетельство, нужно обратиться в ЗАГС или подать заявку через портал "Дія" и приложить следующие документы:

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

имеющееся свидетельство (если оно еще есть, но повреждено);

дополнительные документы в случае необходимости — например, решение суда или выписка из ЕРДР о похищении свидетельства.

Далее заполняется заявление, уплачивается административный сбор, и новый документ выдается с полной юридической силой.

