Символические презенты уже не в моде: бюджетные идеи подарков коллегам на Новый год 2026

Подготовили для вас мини-гайд полезных, но дешевых идей

Продолжается предновогодняя суета, а это значит перед нами снова стоит дилемма: что подарить коллегам и соседям, чтобы это не выглядело как формальность для "галочки". Времена символических и бездумных сувениров истекают — людям важна польза, смысл и минимум пылесборников.

"Телеграф" подготовил для вас идеи небанальных, но бюджетных подарков, которые точно понравятся вашим коллегам или соседям, но не будут стоить дорого.

Без пафоса, но полезно

Свеча с натуральным ароматом

Атмосфера – это уже подарок. Свеча со свежим ароматом сосны, цитрусов или корицы – приятно для дома или рабочего стола, и ее реально используют весь январь.

Индивидуальная настольная вещь

Например, маленькое растение или воздушное растение (air plant) в креативном горшке добавляет зелени в будни. Крохотный зеленый акцент повышает настроение даже во время монотонных будней.

Воздушное растение

Канцелярские принадлежности "с характером"

Но не просто ручка. К примеру, органайзер для кабелей, стильные гель-ручки или фломастеры, маленькие блокноты с шутливыми цитатами – они не выглядят как "ещё один сувенир", но точно понравятся.

Подарки для праздничного настроения

Домашние вкусности в стильной упаковке

Не просто шоколадка, а баночка авторского варенья, набор имбирного печенья или собственноручно сделанный мини-глинтвейн-микс – дешево, душевно и вкусно.

Сет чай/кофе + небольшой аксессуар

Набор интересных чаев или кофе плюс милые подставки под чашки – это одновременно уютно и используемо. Также хороший вариант – сиропы для кофе, если тот, кому вы ищете подарок, ценитель этого напитка.

Полезные подарки

USB-аксессуары

USB-лампа для рабочего стола или не электрическая гирлянда – дешевые, но полезные штуки в холодный сезон, особенно во время блекаутов.

Мультитул на ключи

Мини-набор инструментов-брелок способен решить кучу бытовых мелочей. Это не банальная "штучка на полку", а практичный предмет, который можно реально использовать.

Настольные игры

Карточные или компактные настольные игры — для перерывов, смеха с коллегами или соседями на выходных. Это подарок, который не "забудется через неделю".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что принести в подарок, когда идете в гости на Новый год 2026 года. Мы подготовили вам небанальные интересные идеи.