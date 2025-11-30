Никогда не будет грустно. Пять наиболее коммуникабельных пород собак (видео)

Если вам скучно, заведите одну из этих пород

Существуют определенные породы собак, которые известны своей чрезмерной "болтливостью". Лай, рычание и вой – это лишь некоторые способы, с помощью которых ваша собака дает вам понять, что она думает.

Хаски

Поскольку хаски привыкли уживаться в стае, у них естественная склонность использовать голос для общения со своими друзьями. Как это сказывается на человеческой стае дома? Будет много вой и вокальной экспрессии.

Не сомневайтесь, хаски никогда не колеблясь расскажут вам, что у них на уме. Хаски общаются с помощью разных звуков, которые они могут ассоциировать с определенными потребностями. Иногда ваш хаски может пытаться сказать вам, что любит вас, а иногда он может просить его выпустить. Иногда они просто требуют внимания.

Бигль

Эти веселые и общительные собачки, похожие на Снуппи, могут многое рассказать об окружающем мире. Бигли — активные четвероногие, нуждающиеся в ежедневных упражнениях. Их откровенный характер не делает собак идеальным выбором для проживания в квартире, но они подойдут для семей за городом в частных домах. К примеру, этот бигль на видео жалуется, что не хочет идти купаться:

Бассет-хаунд

Эта порода собак имеет харизматический облик и загадочный взгляд. В то же время они любят выражать свое мнение с помощью звонких "восклицаний", которые можно услышать далеко. По этой причине жители многоквартирных домов должны дважды подумать, прежде чем приобрести такого пса. Бассет очень независим и может быть трудно поддающимся дрессировке. Ее нужно привязывать, когда она находится за пределами огражденных территорий, поскольку собака может игнорировать команды, если она не в настроении.

Бладхаунд

Такая собачка будет впечатляющим глубоким голосом, который будет звучать очень эпически. На самом деле собаке не нужен повод, чтобы высказать свое мнение обо всем. Вот здесь бладхаунд артистически подпевает хозяину, играющему блюз на губной гармошке:

Бладхаунд — большая и мощная собака, которая может казаться ленивой, но ей нужны частые физические и умственные упражнения, а также достаточно времени, чтобы запустить свой невероятный нос. Вынюхивание обязательно для нее вместе с поводком, когда она не находится в замкнутом помещении.

Твергшнауцер

Не принимайте этих миниатюрных собачек за пассивную породу, просто наблюдающую за миром. Эти упорные щенки любят лаять на все, что происходит на их пути. Они ведь имеют естественные сторожевые инстинкты и не боятся сообщать о прибытии незнакомых лиц. Однако с небольшими советами собаки могут стать приятными домашними животными.

Есть несколько разных причин, почему определенные породы могут быть более лающими, чем другие. Определенные породы выведены для общения с людьми, многие породы в прошлом занимались пастбищами, охотой или другими специфическими задачами, как правило, особенно громкими. Вокализация поощрялась. Также, к сожалению, одной из самых распространенных причин, почему некоторые собаки часто лают, является тревога. Это может быть вызвано шумом и движением на улице.

