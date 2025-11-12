Почему собаки наклоняют голову, когда вы с ними говорите? Это не просто милая привычка

Если собака наклоняет голову без повода или часто трясет головой, это может быть симптомом.

Собаки часто склоняют головы, когда слышат знакомый голос или свое имя. У ученых есть объяснение: такое поведение помогает животным лучше воспринимать звуки и эмоции человека. По данным британских ветеринаров, этот жест не только практичен, но и является признаком ума и эмоциональной чувствительности.

Что нужно знать

Собаки наклоняют голову, чтобы лучше слышать знакомые звуки, понимать слова и эмоции человека

Собака может делать это сознательно

Если собака наклоняет голову без связи со звуками – это может свидетельствовать о болезни

Некоторые специалисты по поведению считают, что собаки иногда намеренно наклоняют головы, потому что знают – людям это нравится. В ответ они получают внимание, ласку и вкусности. Профессиональная тренер по поведению животных Эрика Лесса, имеющая сертификацию CBST, CDBT, CDBC, CPDT-KA отмечает : "если собака естественно наклоняет голову по какой-то причине и происходит положительное подкрепление, случаи наклона головы, вероятно, участятся".

Я тебя слышу: собака выражает любовь

Поведенческая эксперт отмечает, что наклон головы — это проявление когнитивной вовлеченности: пес внимательно слушает, пытается понять знакомые слова, особенно те, что обещают что-то приятное — прогулку, игру или лакомство. Это также жест, подчеркивающий дружелюбие, так собака демонстрирует, что сконцентрирована на человеке и его словах.

Собаки наклоняют голову, чтобы лучше слышать и видеть

Когда собака наклоняет голову, она настраивает слух – изменяет угол, чтобы лучше уловить направление звука. Это особенно важно для пород с длинными или висящими ушами, частично блокирующими звук. Также собаки таким образом лучше видят мимику человека. Их морды могут закрывать часть лица, поэтому небольшой наклон помогает более четко распознать эмоции и губы собеседника. Сторона наклона зависит от предпочтений.

Наклоняют голову все собаки

Когда наклон головы у собаки является поводом для беспокойства

Если собака наклоняет голову независимо от того, что она видит или слышит, это может иметь определенную медицинскую причину. Среди распространенных — ушные инфекции, дефицит витаминов или повреждение барабанных перепонок. Если есть и другие симптомы может потребоваться обратиться к ветеринару.

