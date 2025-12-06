Владельцев собак могут оштрафовать за выгул: сколько и кому придется заплатить

Следует обращать внимание и на список опасных пород

Во время выгула собак украинцы могут получить штраф за нарушение закона. Ведь есть четкие требования к местам, где это можно осуществлять, а также экипировке животных.

Об этом говорится в статье 154. Нарушение правил содержания собак и кошек. Все собаки в общественных местах должны выгуливаться в поводках и с намордниками.

Это правило касается всех любимцев, кроме тех, которые не внесены в Список опасных пород собак. Запрещено также выгуливать животных в не отведенных для этого местах, в частности, на газонах парков, возле государственных зданий, в продуктовых магазинах.

Также закон наказывает владельцев, если они не убирают экскременты от животных во время пребывания в общественном месте. Это не касается собственных приусадебных участков.

Выгул собак запрещен, табличка

Все вышеизложенные нарушения влекут предупреждение или наложение штрафа на граждан от десяти до двадцати необлагаемых налогом минимумов (от 170 до 340 грн), предупреждение или наложение штрафа на должностных лиц — от двадцати до пятидесяти необлагаемых налогом минимумов (340 до 850 грн).

