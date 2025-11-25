Стали немодными. ТОП-10 пород собак, которые могут исчезнуть

Среди них бородатая колли и бладгаунды.

Некоторые из пород собак стали подзабывать, потому что те больше считаются модными. Как следствие — люди не знают об их существовании и предпочитают других. Существует ряд факторов, которые играют роль в популярности определенных пород, включая культуру, владение знаменитостями и модные тенденции.

Так, британский The Kennel Club предупредил, что в Соединенном королевстве 42 породы собак могут исчезнуть, а 34 породы обозначены как "уязвимые". К этой категории относятся собаки, у которых менее 300 родов в год. Наиболее уязвима бородатая колли, рождаемость этой породы упала с 420 в 2018 году и до 281 в 2022 году. Вторым наиболее уязвимым является бладхаунд, которых в 2022 году родилось только 34, хотя это увеличение на 15 с 2021 года. "Телеграф" перечисляет десять пород собак, которым больше всего угрожает вымирание:

Бородатая колли

Этот вид на первом месте находится в опасности исчезновения. В прошлом году в Великобритании было зарегистрировано только 281 щенок бородатых колли.

Бладхаунд

Самый известный гончий, разведенный в Великобритании еще до 1300 года. В Шотландии он был известен как собака-детектив и использовался примерно до 1600 для преследования рейдеров и воров скота.

Колли короткошерстный

Гладкие колли всегда жили в тени своего двоюродного брата с более гламурной шерстью, но они всегда существовали бок о бок.

Денди-динмонт-терьер

Денди-Динмонт-терьер – единственная порода собак, названная в честь вымышленного персонажа, и ежегодно регистрируется менее 100 щенков. Учитывая, что ежегодно во всем мире разводят менее 300 животных, существует реальное опасение, что полное исчезновение этой породы – только вопрос времени.

Дирхаунд

Древний шотландский волкодав, элегантный и спортивный. В начале своей истории порода называлась шотландской волчьей собакой, но когда популяция волков начала исчезать, ее развили как породу, бегающую за оленями. Через некоторое время размеры породы уменьшились, но порода была чрезвычайно популярна как ловцы оленей до 18 века.

Английский сеттер

Считался традиционной собакой для охоты на птиц.

Английский той-терьер

Это небольшая порода терьеров из группы "игрушечных" собак. В Англии 1800-х годов эти терьеры были очень популярны как крысоловы.

Фоксхаунд

Английский фоксхаунд – традиционная вьючная гончая собака, выведенная для охоты на лис за запахом. Является также одной из самых умных пород.

Фокстерьер гладкошерстный

Фокстерьер в начале 20 века фокстерьер был самой популярной породой в Англии, но с тех пор популярность этой породы резко упала и составляет менее 100 щенков. Наибольшее ежегодное количество родившихся щенков: 1085 в 1955 году. В 2020-м таких щенков родилось всего 90.

