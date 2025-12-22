Сколько в Украине стоят дрова и где дороже всего
Стоимость зависит от породы и качества
Зима в Украине означает не только холод, но и расходы на отопление. Для тех, кто обогревает дом дровами, актуален вопрос – сколько стоит это топливо.
Что нужно знать:
- Качество древесины определяет цену топлива
- Дубовые дрова самые популярные на рынке
- Самые дорогие дрова в центральных областях
"Телеграф" проанализировал рынок и обнаружил: цены стартуют почти от 900 гривен за кубометр (если считать с НДС). Но есть регионы, где придется заплатить в четыре раза больше.
В Украине много онлайн-площадок, где можно заказать дрова. Стоимость зависит от породы дерева, или от качества древесинаы и от того, порубленны ли бревна.
Непорубленные на отдельные брусья дрова и с примесями опилок продают дешевле. Влажная древесина также имеет более низкую цену, но она тяжелее.
В среднем кубометр дров стоит от 900 до 4000 гривен. Чаще всего продают дубовые дрова и плодовые деревья, но есть и другие породы.
Некоторые продавцы в объявлениях отмечают, что у товара есть документы. Это важно из-за принятого закона об ограничении количества дров в частных усадьбах.
Где дешевле
На западе и севере страны дрова обычно стоят меньше. Однако бывают исключения.
В центральных областях цена может быть выше. Там реже используют уголь для отопления, поэтому спрос на дрова больше.
Отметим, что украинцы могут заказать дрова онлайн через магазин ДроваЄ или офлайн в отделениях ГП "Леса Украины". Годовая норма на одного гражданина составляет 15 кубометров.
