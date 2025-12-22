Сколько в Украине стоят дрова и где дороже всего

Стоимость зависит от породы и качества

Зима в Украине означает не только холод, но и расходы на отопление. Для тех, кто обогревает дом дровами, актуален вопрос – сколько стоит это топливо.

Что нужно знать:

Качество древесины определяет цену топлива

Дубовые дрова самые популярные на рынке

Самые дорогие дрова в центральных областях

"Телеграф" проанализировал рынок и обнаружил: цены стартуют почти от 900 гривен за кубометр (если считать с НДС). Но есть регионы, где придется заплатить в четыре раза больше.

В Украине много онлайн-площадок, где можно заказать дрова. Стоимость зависит от породы дерева, или от качества древесинаы и от того, порубленны ли бревна.

Непорубленные на отдельные брусья дрова и с примесями опилок продают дешевле. Влажная древесина также имеет более низкую цену, но она тяжелее.

В среднем кубометр дров стоит от 900 до 4000 гривен. Чаще всего продают дубовые дрова и плодовые деревья, но есть и другие породы.

Некоторые продавцы в объявлениях отмечают, что у товара есть документы. Это важно из-за принятого закона об ограничении количества дров в частных усадьбах.

Где дешевле

На западе и севере страны дрова обычно стоят меньше. Однако бывают исключения.

Цены на дрова на OLX

Стоимость в разных регионах разная

Цена зависит от качества дров

В центральных областях цена может быть выше. Там реже используют уголь для отопления, поэтому спрос на дрова больше.

Отметим, что украинцы могут заказать дрова онлайн через магазин ДроваЄ или офлайн в отделениях ГП "Леса Украины". Годовая норма на одного гражданина составляет 15 кубометров.

Цены на дрова мягких пород на складах ГП "Леса Украины"

Напомним, ранее "Телеграф" писал, чем лучше топить котел — углем или дровами. Мы рассказывали, в чем преимущество каждого вида топлива.