"Будет хана". Поляк удивил отношением к украинцам

В Польше находится почти 1,5 млн украинцев

Украинцы настолько качественно и хорошо работают в Польше, что поляки уже начинают беспокоиться, что же будет когда они уедут. Ведь в большинстве заведений есть граждане Украины, работа которых приятно удивляет местных.

Об этом рассказал польский политолог Марек Сиерант в эфире Вечер.LIVE. По его словам, именно из-за их качественной работы в Польше к ним очень хорошее отношение.

"Если в Польше чисто – это делают украинцы. Если качественное здание – построили украинцы. Если хорошее обслуживание – это украинцы" , – говорит Сиерант.

Он объясняет, что уже несколько раз был свидетелем как украинки старше 40-50 лет умело работают в магазинах и не только. Более того, в Польше очень ценят украинских бьюти-мастеров.

"Если украинцев не станет — будет хана. И многие люди об этом говорят […]. Поляки этой работы не делают. А если делают — то на западе Европы, а не в Польше", — добавляет Сиерант.

По его словам, Польша воочию увидела, что украинцы — трудолюбивая нация. Они выполняют любую работу качественно: от уборки кафе до строительства домов.

Напомним, что по состоянию на начало 2025 года в Польше находится примерно 1,5-1,6 миллиона украинских граждан. И из них 779,3 тысяч украинцев официально трудоустроены.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где украинцам труднее всего пересекать границу и с чем это связано.