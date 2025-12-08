Украинцы будут получать уведомления о повестке: когда заработает нововведение

В Минобороны назвали дату, когда заработает новая услуга

С 2026 года в Резерв+ появится возможность получать предупреждение об отправке повестки по Территориальному центру комплектования и социальной поддержки.

Об этом сообщил руководитель Главного управления информационных технологий Минобороны Олег Берестовой на полях Digital Defence Forum в понедельник, 8 декабря, передает РБК-Украина.

По его словам, с 2026 года в приложении для военнообязанных появится возможность получать уведомление об отправке повестки или состоянии рассмотрения административного дела (в случае нарушений правил военного учета). Получать такие сообщения можно будет по желанию, предоставив в приложении предварительное согласие на это.

Вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров на том же мероприятии рассказал, что 95% всех услуг ТЦК были переведены в онлайн. По его словам, было продлено почти миллион отсрочек онлайн, а разгрузка ТЦК позволила больше сконцентрироваться на процессе мобилизации.

"И в последние месяцы, как мы видим, они показывают процесс мобилизации достаточно эффективнее, чем то, что было до этого", – говорит министр.

Напомним, с 1 ноября 2025 года в Украине начали действовать новые правила оформления и продления отсрочек от мобилизации. Бумажные справки с мокрой печатью больше не выдаются. С указанной даты большинство отсрочек должно продляться автоматически. При этом основным способом получения документов стала программа Резерв+.