Распечатка из "Резерв+": нужно ли заверять ее подписями

Каждый военнообязанный в Украине имеет приложение "Резерв+" на смартфоне, но в отдельных случаях данные из него нужно распечатать. Нужно ли подтверждать подлинность таких бумажек подписями — ответ экспертов.

Этот вопрос поступил в сервис "Личный Консультант". Эксперты дали официальный ответ на основании действующих нормативных документов.

Согласно обновленному с 16 декабря 2025 года пункту 37 Порядка организации и ведения воинского учета, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 30 декабря 2022 года № 1487, списки хранят вместе с копиями военно-учетных документов. Это могут быть бумажные документы или электронные, в том числе распечатанные.

В этом Порядке нет требования заверять такие копии или распечатки. Там не указано, что на них должны быть подписи или надписи о соответствии оригиналу.

Кроме того, распечатка из Резерв ID, если на ней есть QR-код, считается не копией, а оригиналом электронного документа. Это подтверждено пунктом 9 Порядка оформления и выдачи военно-учетного документа, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 16 мая 2024 года № 559.

Электронный военно-учетный документ, в том числе распечатанный, имеет такую же юридическую силу, как и бумажный оригинал.

Если работник предоставляет распечатку Резерв ID, необходимо проверить, считывается ли информация с QR-кода. При этом подпись работника на такой распечатке не требуется. Также не нужно заверять ее надписью "Согласно оригиналу" или по правилам делопроизводства и архивного хранения документов.

