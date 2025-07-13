Как заставить смартфон работать вдвое дольше: рабочие лайфхаки, когда нет света

При отключениях света важно экономить заряд смартфона

Июль 2025 года в Украине стал невероятно жарким, из-за чего увеличились расходы электроэнергии. Хотя эксперты пока не прогнозируют проблем, "Укрэнерго" все же уже призывает экономить электричество в пиковые часы. Именно поэтому не мешает подготовиться на случай новых блекаутов — в частности, разобраться, как заставить телефон работать дольше без света.

Есть простые и действенные способы значительно увеличить время работы смартфона от одного заряда почти вдвое — и "Телеграф" собрал их для вас.

Как увеличить время работы смартфона: действенные методы

Одним из самых эффективных методов экономии заряда является регулировка яркости экрана. Вместо привычных 70-80% достаточно установить яркость на уровне 30-50%. Такой уровень не только сохраняет энергию, но меньше нагружает глаза. Дополнительно можно включить темную тему интерфейса. Эта функция особенно полезна для устройств с OLED-экранами, поскольку черный цвет у них не подсвечивается, что существенно снижает потребление энергии.

Важно также обратить внимание на беспроводные соединения. Wi-Fi, Bluetooth и GPS лучше выключать, когда они не используются. Постоянный поиск сетей и устройств значительно истощает аккумулятор. В местах со слабым сигналом мобильной сети целесообразно включать авиарежим. Это поможет избежать постоянных попыток телефона найти лучший сигнал, также потребляющий много энергии.

Фоновые процессы – еще один немаловажный аспект, влияющий на продолжительность работы смартфона. Следует просмотреть список установленных приложений и отключить или удалить постоянно работающие в фоновом режиме, но редко используемые. Это не только сохранит заряд, но и улучшит общую производительность устройства.

Еще один способ продлить время работы смартфона – отказаться от живых обоев. Хотя они и выглядят привлекательно, но постоянно нагружают процессор и потребляют энергию. Вместо этого лучше выбрать статическое изображение. В идеале – темного цвета.

Использование режима энергосбережения может значительно продлить автономную работу устройства. Этот режим ограничивает некоторые функции смартфона, но позволяет ему работать подольше в критических ситуациях.

Регулярное обновление программного обеспечения – еще один важный шаг. Разработчики часто вносят изменения, которые оптимизируют работу устройства и улучшают управление энергопотреблением.

Следует также обратить внимание на настройку синхронизации данных. Частоту автоматического обновления почты, социальных сетей и других приложений можно уменьшить, что позволит сэкономить энергию.

Ранее "Телеграф" также рассказывал, в каком случае нужно проверить аккумулятор смартфона. Не всегда быстрая разрядка свидетельствует об используемых программах или функциях.