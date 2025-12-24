Пожелания друзьям на украинском в Рождество 2025: душевные стихи для Viber, Facebook и Telegram
Не забудьте поздравить близких людей красивыми пожеланиями
На Рождество особенно хочется порадовать близких и подарить им тепло и заботу. Это уютный семейный праздник, любимый и детьми, и взрослыми. В этот день в воздухе витает радостное настроение и ощущение волшебства. Дом и елка уже украшены, что создает праздничную атмосферу. Также на Рождество принято обмениваться подарками и искренними пожеланиями.
"Телеграф" подготовил для вас красивые поздравления в стихах на украинском языке, чтобы вы могли порадовать самых дорогих людей через Viber, Facebook, Telegram и другие социальные сети и мессенджеры. Ведь так важно подарить внимание и теплые слова, даже находясь на расстоянии.
С Рождеством Христовым 2025 — красивые стихотворения
Різдво Христове знов прийшло до хати,
Щоб з радістю нас нині привітати,
Зорею, що над світом засіяла,
Надію щиру на спасіння дала!
Різдво хай буде в вашім домі чистим,
З морозом свіжим і сніжком іскристим.
Щоб поселилась у серцях надія,
Прийшла до нас з небес свята подія!
З Різдвом Христовим вас вітаю,
Благословень святих бажаю.
Хай в хату янгол охоронець
Внесе надії промінець!
Хай дарує Господь здоров’я
Та стане прикладом взірець.
Живіть щасливо та багато,
Комфорту, миру вашій хаті!
***
З Різдвом Христовим всіх вітаю,
Здоров’я я усім бажаю.
Хай у ваш дім прийде кохання,
Нехай здійсняться сподівання.
У день Різдва також бажаю,
Добра у серці та душі.
Різдвяна зірка хай вам сяє,
Життєвий шлях ваш освящає.
Вітаю з сьогоднішнім святом,
Хай дасть вам Бог багато
Щасливих та радісних митей,
Людей добрих й привітних!
Щоб з цим Різдвом в вашу хату
Достатку прийшло багато!
***
Вітаю вас з Різдвом Христовим,
Бажаю бути вам здоровим,
Щасливим, радісним, успішним,
Мов ця ялиночка, розкішним!
Хай буде весело щодня,
А поруч буде вся рідня.
Хай вас Господь оберігає
На путь лиш вірний наставляє!
Віншує радість нам Різдво Христове,
Несе в господу сповнення надій,
І кожен з нас до зустрічі готовий
Прекрасної і доброї події.
Хай вістка про народження Христа
Нам допоможе жити в цьому світі.
Любов Господня вічна і свята
Дарована нам щедро в заповіті!
***
Зі святом — Різдвом Христовим
Щиро вас сьогодні вітаю,
В цю святкову, добру днину
Вашій дружній родині бажаю
Безмежного щастя, міцного здоров’я,
Радості, добра, удачі, достатку,
Миру в серцях, тепла та любові,
Хай буде все завжди у вас у порядку!
З Різдвом вітаю вас Христовим!
Хай буде все в житті казково.
Хай гроші в дім рікою ллються,
Борги швиденько віддаються.
Здоров’я вас хай не підводить,
Хай на городі гарно вродить,
Лунає сміх у вашій хаті.
Щасливі будьте та багаті!
