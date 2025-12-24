Пожелания друзьям на украинском в Рождество 2025: душевные стихи для Viber, Facebook и Telegram

Не забудьте поздравить близких людей красивыми пожеланиями

На Рождество особенно хочется порадовать близких и подарить им тепло и заботу. Это уютный семейный праздник, любимый и детьми, и взрослыми. В этот день в воздухе витает радостное настроение и ощущение волшебства. Дом и елка уже украшены, что создает праздничную атмосферу. Также на Рождество принято обмениваться подарками и искренними пожеланиями.

"Телеграф" подготовил для вас красивые поздравления в стихах на украинском языке, чтобы вы могли порадовать самых дорогих людей через Viber, Facebook, Telegram и другие социальные сети и мессенджеры. Ведь так важно подарить внимание и теплые слова, даже находясь на расстоянии.

С Рождеством Христовым 2025 — красивые стихотворения

Різдво Христове знов прийшло до хати,

Щоб з радістю нас нині привітати,

Зорею, що над світом засіяла,

Надію щиру на спасіння дала!

Різдво хай буде в вашім домі чистим,

З морозом свіжим і сніжком іскристим.

Щоб поселилась у серцях надія,

Прийшла до нас з небес свята подія!

З Різдвом Христовим вас вітаю,

Благословень святих бажаю.

Хай в хату янгол охоронець

Внесе надії промінець!

Хай дарує Господь здоров’я

Та стане прикладом взірець.

Живіть щасливо та багато,

Комфорту, миру вашій хаті!

***

З Різдвом Христовим всіх вітаю,

Здоров’я я усім бажаю.

Хай у ваш дім прийде кохання,

Нехай здійсняться сподівання.

У день Різдва також бажаю,

Добра у серці та душі.

Різдвяна зірка хай вам сяє,

Життєвий шлях ваш освящає.

Вітаю з сьогоднішнім святом,

Хай дасть вам Бог багато

Щасливих та радісних митей,

Людей добрих й привітних!

Щоб з цим Різдвом в вашу хату

Достатку прийшло багато!

***

Вітаю вас з Різдвом Христовим,

Бажаю бути вам здоровим,

Щасливим, радісним, успішним,

Мов ця ялиночка, розкішним!

Хай буде весело щодня,

А поруч буде вся рідня.

Хай вас Господь оберігає

На путь лиш вірний наставляє!

Віншує радість нам Різдво Христове,

Несе в господу сповнення надій,

І кожен з нас до зустрічі готовий

Прекрасної і доброї події.

Хай вістка про народження Христа

Нам допоможе жити в цьому світі.

Любов Господня вічна і свята

Дарована нам щедро в заповіті!

***

Зі святом — Різдвом Христовим

Щиро вас сьогодні вітаю,

В цю святкову, добру днину

Вашій дружній родині бажаю

Безмежного щастя, міцного здоров’я,

Радості, добра, удачі, достатку,

Миру в серцях, тепла та любові,

Хай буде все завжди у вас у порядку!

З Різдвом вітаю вас Христовим!

Хай буде все в житті казково.

Хай гроші в дім рікою ллються,

Борги швиденько віддаються.

Здоров’я вас хай не підводить,

Хай на городі гарно вродить,

Лунає сміх у вашій хаті.

Щасливі будьте та багаті!

