Побажання друзям українською у Різдво 2025: душевні вірші для Viber, Facebook і Telegram

Не забудьте привітати близьких людей гарними побажаннями

На Різдво особливо хочеться порадувати близьких та подарувати їм тепло та турботу. Це затишне сімейне свято, любиме і дітьми, і дорослими. Цього дня у повітрі витає радісний настрій та відчуття магії. Дім та ялинка вже прикрашені, що створює святкову атмосферу. Також на Різдво прийнято обмінюватися подарунками та щирими побажаннями.

"Телеграф" підготував для вас гарні привітання у віршах українською мовою, щоб ви могли порадувати найдорожчих людей через Viber, Facebook, Telegram та інші соціальні мережі та месенджери. Адже так важливо подарувати увагу та теплі слова, навіть перебуваючи на відстані.

З Різдвом Христовим 2025 – красиві вірші

Різдво Христове знов прийшло до хати,

Щоб з радістю нас нині привітати,

Зорею, що над світом засіяла,

Надію щиру на спасіння дала!

Різдво хай буде в вашім домі чистим,

З морозом свіжим і сніжком іскристим.

Щоб поселилась у серцях надія,

Прийшла до нас з небес свята подія!

З Різдвом Христовим вас вітаю,

Благословень святих бажаю.

Хай в хату янгол охоронець

Внесе надії промінець!

Хай дарує Господь здоров’я

Та стане прикладом взірець.

Живіть щасливо та багато,

Комфорту, миру вашій хаті!

***

З Різдвом Христовим всіх вітаю,

Здоров’я я усім бажаю.

Хай у ваш дім прийде кохання,

Нехай здійсняться сподівання.

У день Різдва також бажаю,

Добра у серці та душі.

Різдвяна зірка хай вам сяє,

Життєвий шлях ваш освящає.

Вітаю з сьогоднішнім святом,

Хай дасть вам Бог багато

Щасливих та радісних митей,

Людей добрих й привітних!

Щоб з цим Різдвом в вашу хату

Достатку прийшло багато!

***

Вітаю вас з Різдвом Христовим,

Бажаю бути вам здоровим,

Щасливим, радісним, успішним,

Мов ця ялиночка, розкішним!

Хай буде весело щодня,

А поруч буде вся рідня.

Хай вас Господь оберігає

На путь лиш вірний наставляє!

Віншує радість нам Різдво Христове,

Несе в господу сповнення надій,

І кожен з нас до зустрічі готовий

Прекрасної і доброї події.

Хай вістка про народження Христа

Нам допоможе жити в цьому світі.

Любов Господня вічна і свята

Дарована нам щедро в заповіті!

***

Зі святом — Різдвом Христовим

Щиро вас сьогодні вітаю,

В цю святкову, добру днину

Вашій дружній родині бажаю

Безмежного щастя, міцного здоров’я,

Радості, добра, удачі, достатку,

Миру в серцях, тепла та любові,

Хай буде все завжди у вас у порядку!

З Різдвом вітаю вас Христовим!

Хай буде все в житті казково.

Хай гроші в дім рікою ллються,

Борги швиденько віддаються.

Здоров’я вас хай не підводить,

Хай на городі гарно вродить,

Лунає сміх у вашій хаті.

Щасливі будьте та багаті!

Привітати зі святом можна й своїми словами. Раніше ми публікували привітання у прозі з Різдвом 2025.