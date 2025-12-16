Для особой атмосферы: лучшие поздравления к коляде на украинском языке
Рождество Христово в Украине по новому стилю отмечается 25 декабря. Это семейный праздник, наполненный теплом, уютом, заботой. Он пронизан глубокими традициями – от Сочельника из 12 постных блюд до обязательного совместного колядования с поздравлением, когда семья собрана за столом под первой звездой искренне поздравляет друг друга.
Поздравление – это искреннее рождественское приветствие, в котором словами желают мира, добра, здоровья и Божьего благословения. Это краткая поэтическая традиция, объединяющая веру, тепло семейного дома и обычай делиться светлой радостью Рождества.
Поздравление на Рождество
Маленький Ісусик не спить, не дрімає,
Своїми рученятами весь світ обіймає.
І вашу хатину, і вашу родину,
І всю Україну – Христос ся рождає!
***
Вже різдвяна ніч надходить.
По хатах Ангелик ходить.
Із Різдвом вас всіх вітає
Щастя й радості бажає!
Христос ся рождає!
***
Радість нині у кожній родині –
Ми святкуєм Різдво в Україні,
Тож у Києві, Луцьку, Полтаві,
У Донецьку, Одесі, Сваляві,
В Сімферополі, Харкові, Львові –
Всіх зі святом! Будьте здорові!
***
В гарну днину, добрий час,
Я з Різдвом вітаю вас,
І з вечерею святою,
Веселою колядою!
Нехай Бог благословляє
Вас і вашу родину!
Нехай Різдво у Вашу хату
Принесе Радості багато,
Розбудить приспані Надії,
Зерном і Щастям Вас засіє,
Зігріє сонцем та любов’ю
І подарує Вам Здоров’я!
З Різдвом Христовим!
***
Відчиняйте двері ясенові!
Вже Різдво ступає на поріг –
Знак добра й Господньої любові
В світлі Вифлеємської зорі.
Хай це світло лине в кожну хату,
В кожнім серці свій залишить слід!
Будьте дужі, щирі і багаті,
Щастя вам і довгих многих літ!
***
Нехай Різдво у вишиванці,
Розбудить Вас щасливо вранці
І принесе у вашу хату
усмішок, радості багато,
Розбудить приспані надії,
Зерном і щастям Вас засіє,
Зігріє сонцем і любов’ю
І подарує вам здоров’я!
***
Хай радість і добро несе тиха Ніч Свята,
Хай освітлює Вам шлях зірка золота,
А у небі зорепад справджує бажання!
Щастя Вам, веселих свят, миру і кохання!
