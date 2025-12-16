Для особой атмосферы: лучшие поздравления к коляде на украинском языке

Поздравляя, желают здоровья, мира и добра

Рождество Христово в Украине по новому стилю отмечается 25 декабря. Это семейный праздник, наполненный теплом, уютом, заботой. Он пронизан глубокими традициями – от Сочельника из 12 постных блюд до обязательного совместного колядования с поздравлением, когда семья собрана за столом под первой звездой искренне поздравляет друг друга.

Поздравление – это искреннее рождественское приветствие, в котором словами желают мира, добра, здоровья и Божьего благословения. Это краткая поэтическая традиция, объединяющая веру, тепло семейного дома и обычай делиться светлой радостью Рождества.

Поздравление на Рождество

Маленький Ісусик не спить, не дрімає,

Своїми рученятами весь світ обіймає.

І вашу хатину, і вашу родину,

І всю Україну – Христос ся рождає!

***

Вже різдвяна ніч надходить.

По хатах Ангелик ходить.

Із Різдвом вас всіх вітає

Щастя й радості бажає!

Христос ся рождає!

Вертеп. Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

***

Радість нині у кожній родині –

Ми святкуєм Різдво в Україні,

Тож у Києві, Луцьку, Полтаві,

У Донецьку, Одесі, Сваляві,

В Сімферополі, Харкові, Львові –

Всіх зі святом! Будьте здорові!

***

В гарну днину, добрий час,

Я з Різдвом вітаю вас,

І з вечерею святою,

Веселою колядою!

Нехай Бог благословляє

Вас і вашу родину!

Нехай Різдво у Вашу хату

Принесе Радості багато,

Розбудить приспані Надії,

Зерном і Щастям Вас засіє,

Зігріє сонцем та любов’ю

І подарує Вам Здоров’я!

З Різдвом Христовим!

***

Відчиняйте двері ясенові!

Вже Різдво ступає на поріг –

Знак добра й Господньої любові

В світлі Вифлеємської зорі.

Хай це світло лине в кожну хату,

В кожнім серці свій залишить слід!

Будьте дужі, щирі і багаті,

Щастя вам і довгих многих літ!

***

Нехай Різдво у вишиванці,

Розбудить Вас щасливо вранці

І принесе у вашу хату

усмішок, радості багато,

Розбудить приспані надії,

Зерном і щастям Вас засіє,

Зігріє сонцем і любов’ю

І подарує вам здоров’я!

***

Хай радість і добро несе тиха Ніч Свята,

Хай освітлює Вам шлях зірка золота,

А у небі зорепад справджує бажання!

Щастя Вам, веселих свят, миру і кохання!

