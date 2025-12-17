Передают рождественский вайб: современные украинские колядки для подростков

Сейчас, во время войны, колядки могут сработать как эмоциональный якорь

Рождество в Украине сложно представить без колядок. Это песни, которые передаются от поколения в поколение. И если когда-то их пели преимущественно взрослые группы, то сегодня дети и подростки колядуют и ловят рождественский вайб. Чтобы присоединиться, не нужно знать сложные старинные тексты. Есть много несложных, но очень красивых колядок, которые легко запомнить и приятно петь.

Такие песни всегда объединяют и придают особую атмосферу. Также это способ пожелать добра, света и надежды. "Телеграф" подготовил для вас простые в изучении, но красивые колядки для подростков.

Колядки для школьников

Ой на річці, на Йордані

Ой на річці, на Йордані,

Там Пречиста ризи прала,

Свого сина сповивала,

На ялині колихала.

Прилетіли три янголи,

Взяли Христа під небеса.

Всі небеса розтворилися,

Всім святим поклонилися.

***

Тиха ніч, свята ніч!

Тиха ніч, свята ніч!

Ясність б'є від зірниць.

Дитинонька Пресвята,

Така ясна, мов зоря,

Спочиває в тихім сні.

Тиха ніч, свята ніч!

Ой, зітри сльози з віч,

Бо Син Божий йде до нас,

Цілий світ любов'ю спас,

Вітай нам, святе Дитя!

Свята ніч настає,

Ясний блиск з неба б'є,

В людськім тілі Божий Син

Прийшо нині в Вифлеєм

Щоб спасти цілий світ.

Тиха ніч, свята ніч!

Зірка сяє ясна,

Потішає серця,

Величає Христа.

Дитя святе, як зоря,

Нам світи, зоря ясна!

***

Застелено стіл скатертиною

Застелено стіл скатертиною,

І ми усією родиною

Зібралися зірку чекати,

"Христос народився" казати.

Дванадцять ми страв покуштуємо,

Вертепників всіх почастуємо

І з миром свічки запалімо.

Христос народився! Славімо!

Приходять царі із волхвами

Дзвенить коляда між хатами.

Весь радістю світ освітився —

У яслах Христос народився!

***

Заходить сонце зірка сходить

Заходить сонце, зірка сходить,

Свята Вечеря настає.

Сім’я збирається у колі,

В душі в всіх свято повстає.

Столи накриті пишно в стравах,

Ялинка у кутку стоїть.

Кутю по центру столу ставлять,

Святкова свічка мерехтить.

Уже скінчилась вся робота,

І дружні сіли до Вечері.

Спочатку Богу помолились,

Постукав раптом хтось у двері.

Почався спів – колядники,

Почали у дверях співати.

І про народження Христа,

У пісні своїй сповіщати.

І так повсюди, в кожнім домі,

І Зіркам світить всім в вікно.

Бо скоро вже наступить свято,

Під світлим іменем – Різдво!

***

Яскрава зірочка на небі

Яскрава зірочка на небі

Горить, горить і не згаса.

А дітвори веселий щебіт

Дзвінкий, прозорий, як роса,

До неї лине в ці хвилини —

В нім слава Господу Христу,

Що народився, як людина,

В цю ніч, воістину святу.

Горить зоря – не погасити,

Вона нагадує для всіх,

Що народився Сам Спаситель

І смерть любов’ю переміг.

