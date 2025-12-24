От казацких курганов до Курган & Agregat: что известно о поселке в Украине, который связан с Азовом и Курском

Поселок существует более 150 лет

Название этого населенного пункта звучит так, будто скрывает в себе секреты, и не зря. История поселка Близнецы на Харьковщине начинается с железной дороги, народных легенд и двух "одинаковых" холмов. Существует оно более полутора веков.

История поселка

Близнецы возникли в 19 веке во время строительства Курско-Харьковско-Азовской железной дороги. В 1860-х годах на этой линии появилась станция, вокруг которой начало формироваться поселение. Сначала это был небольшой поселок вокруг железнодорожной инфраструктуры, а затем административный центр региона.

Поселок Близнецы. Фото: zemliak

В 20 веке Близнецы пережили как развитие, так и травмы. Во время Второй мировой войны территория была под оккупацией, а позже, в советские годы, поселок развивался как районный центр.

Поселок Близнецы. Фото: скриншот YouTube

Именно здесь, в поселке Близнецы, родились участники группы Курган & Agregat — Насиров Амил и Насиров Рамил, которые по иронии судьбы являются близнецами.

Насиров Амил и Насиров Рамил. Фото Общественное Культура

По состоянию на 2022 год население Близнецов насчитывало около 3 467 человек. Поселение сменило свой статус с "поселка городского типа" на сельский населенный пункт. Его площадь — 3,8 км.

Название поселка имеет интересный народный контекст. По одной из самых распространенных версий, она связана с двумя похожими курганами или могилами казацкой эпохи, которые стояли возле будущей железнодорожной станции и напоминали "близнецов". Именно такую народную ассоциацию и перенесли на название поселения.

