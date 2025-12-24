От казацких курганов до Курган & Agregat: что известно о поселке в Украине, который связан с Азовом и Курском
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Поселок существует более 150 лет
Название этого населенного пункта звучит так, будто скрывает в себе секреты, и не зря. История поселка Близнецы на Харьковщине начинается с железной дороги, народных легенд и двух "одинаковых" холмов. Существует оно более полутора веков.
Что следует знать
- Свое название поселок получил благодаря идентичным курганам эпохи казачества
- Возник населенный пункт как небольшая станция при строительстве стратегической магистрали, соединяющей Курск, Харьков и Азов
- Близнецы — родина для братьев Насировых из популярной группы "Курган & Agregat"
История поселка
Близнецы возникли в 19 веке во время строительства Курско-Харьковско-Азовской железной дороги. В 1860-х годах на этой линии появилась станция, вокруг которой начало формироваться поселение. Сначала это был небольшой поселок вокруг железнодорожной инфраструктуры, а затем административный центр региона.
В 20 веке Близнецы пережили как развитие, так и травмы. Во время Второй мировой войны территория была под оккупацией, а позже, в советские годы, поселок развивался как районный центр.
Именно здесь, в поселке Близнецы, родились участники группы Курган & Agregat — Насиров Амил и Насиров Рамил, которые по иронии судьбы являются близнецами.
По состоянию на 2022 год население Близнецов насчитывало около 3 467 человек. Поселение сменило свой статус с "поселка городского типа" на сельский населенный пункт. Его площадь — 3,8 км.
Название поселка имеет интересный народный контекст. По одной из самых распространенных версий, она связана с двумя похожими курганами или могилами казацкой эпохи, которые стояли возле будущей железнодорожной станции и напоминали "близнецов". Именно такую народную ассоциацию и перенесли на название поселения.
Ранее "Телеграф" рассказывал, в каком селе Украины живет больше всего близнецов и что о нем известно. Узнайте, мог ли на это повлиять "чудо" источник.