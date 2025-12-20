Там бушевали пожары? В Украине есть "опасное" село, где числилось всего 7 жителей (фото)

Сейчас село приходит в упадок

В Украине немало городов и сел с необычными и запоминающимися названиями. Одно из них скрыто в Тернопольской области — село Пожежа. Когда-то там бурлила жизнь, а сейчас его территория заброшена.

Это село находится в Бучачской городской общине Чортковского района. По состоянию на 2021 год в нем было зарегистрировано 7 жителей, но в поселке никто не проживал. Числится ли кто-то в селе по сей день — неизвестно.

Село Пожежа — интересные факты о забытом селе

Село известное с первой половины XIX века. В 1944 году деревню сожгли немецкие войска, поэтому его вскоре и стали называть "Пожежа". В 1950 году большинство населения вывезли в Николаевскую область.

Дорога в село Пожежа

Журналисты "Суспильне Тернополь" выяснили, что по состоянию на 2021 год в селе было зарегистрировано 7 жителей, но по факту там никто не жил. Территория поселка приходит в упадок.

Село Пожежа сейчас в упадке

Староста села Оксана Курмило рассказала, что раньше в селе бурлила жизнь, его население составляло 210-220 человек, но постепенно все выехали:

Но сейчас здесь никто не живет. Старики остались, но впоследствии их забрали дети говорит староста села

Заброшенное село Пожежа

В селе есть остатки деревянной церкви. Но территория вокруг нее зарастает, там царит природа, а дома постепенно разрушаются.

В селе Пожежа никто не живет

