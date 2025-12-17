Здесь ищут наследие мольфаров: какое село называют "украинскими Афинами" и что оно скрывает (фото)

Это село посещали Леся Украинка и Иван Франко

В Украине немало сел и городков с необычными названиями, за которыми скрываются удивительные истории. В самом сердце Карпат находится одно из таких мест — Криворовня, где местные легенды тесно переплетается с колоритом горного края.

Село Криворовня находится в Верховинской поселковой общине. "Телеграф" решил выяснить, что в нем особенного и почему этот населенный пункт называют "украинскими Афинами".

Село Криворовня — что о нем известно

Населенный пункт впервые упоминается в источниках, которые датируются 1719 годом. Нет точной информации, откуда произошло название села "Криворовня", но есть три разных версии. Одна из них гласит, что в этой местности жил человек с фамилией Кривой и его дом располагался на ровной местности. Когда к нему кто-то собирался в гости, то говорил, что "идут к Кривому на равнину".

Село Криворовня в Карпатах

Согласно второй версии, название села связано с характером местной природы, а именно с руслом Черного Черемоша. В районе села река постоянно меняет направление, то течет кривее, то ровнее. Возможно, эта особенность пейзажа и вдохновила гуцулов назвать поселение "Криворовня".

Третья версия имеет поэтический оттенок и принадлежит писателю Ивану Драчу. Он говорил, что если у человека в жизни что-то шло криво, то в этом селе все словно становилось на свои места и выравнивалось.

Село Криворовня как выглядит

Более того, это карпатское село еще называют "украинскими Афинами". Впервые о нем так высказался украинский фольклорист Владимир Гнатюк. Дело в том, что в начале XX века этот край стал настоящим центром культурной и интеллектуальной жизни Украины.

Село Криворовню посещали такие украинские писатели как Леся Украинка, Иван Франко, Михаил Грушевский и многие другие выдающиеся личности. Плюс ко всему, село находится среди гор, скал и живописных пейзажей, которые по атмосфере напоминают греческие Афины.

Криворовню посещала Леся Украинка и Иван Франко

Также Криворовню нередко называют магическим центром Гуцульщины, и это звание связано с его особой энергетикой и богатым духовным наследием. Издавна здесь жили и практиковали мольфары — народные целители и знахари Карпат, которые умели влиять на погоду. Они занимали важное место в гуцульской культуре.

Мольфары

Именно в Криворовне их культура, обычаи и мистика тесно переплелись между собой, оставив заметный след в жизни местных жителей.

Особую известность селу принес и фильм Сергея Параджанова "Тени забытых предков", ведь там проходили съемки. Картина передала уникальный колорит и мифологическое наследие местного края.

Церковь в селе Криворовня

