Здесь живут самые трудолюбивые люди? О подлинном происхождении названия этого города мало кто знает

Жителям десятилетиями говорили, что город получил название из-за мельницы

Город Мукачево расположен на стыке отрогов вулканических Карпат и Закарпатской низменности, занимает достаточно большую, плотно застроенную территорию вдоль реки Латорица. Расстояние между ним и областным центром Закарпатской области составляет 42 км.

"Телеграф" решил рассказать о происхождении названия города с давней историей и яркой культурой.

Версия о муке

По одной из версий, название города происходит от праславянского слова мука. По преданию, на реке Латорице стояла водяная мельница, на которой перемалывали зерно и продавали муку.

Как отмечает историк Алексей Филиппов, многие десятилетия учителя общеобразовательных школ объясняли мукачевским школьникам, что название их родного города якобы происходит от слов "мука". Такие научно-методические рекомендации для педагогов составляли более авторитетные специалисты — профессора высших учебных заведений. Закарпатские исследователи, в свою очередь, переняли эти "фантастические сказки" от предшественников — чешских и словацких этнографов, которые во время полевых занятий в 1920-1930-х годах фиксировали народные рассказы, услышанные от обычных местных крестьян.

"Да и как иначе не очень образованный сельский человек, занимавшийся тяжелым трудом на земле или моловший муку на мельнице, мог объяснить изменение названия соседнего города с венгерского на чешский, если никто из чиновников ему об этом не рассказал", — пишет специалист.

Венгерское название Мукачево

На протяжении веков город входил в состав Австро-Венгерской империи, и назывался Munkacs, что означает работник или трудолюбивый.

В тексте латиноязычной летописи конца XII – начала XIII веков Gesta Hungarorum, где впервые упоминается о Мукачево, говорится: "Поселение, которое впервые заняли (венгры – ред.), нарекли Muncas, потому что с большим трудом прибыли на эту землю, о которой давно мечтали".

Вплоть до начала ХХ века город носил это название, которое время от времени незначительно менялось и затем возвращалось снова.

Времена Чехословакии

В марте 1919 года в городе была провозглашена советская власть, а через месяц его оккупировали румынские войска. По Сен-Жерменскому договору от 10 сентября 1919 Подкарпатская Русь (так называлась нынешняя Закарпатская область) вошла в состав Чехословацкой республики на правах автономного края.

Новая власть начала масштабное переименование населенных пунктов на славянский лад. Была попытка назвать город над Латорицей mesto Mukac, то есть удалить из наименования букву "н". По-чешски это слово означает болотная лягушка. Как отмечает Филиппов, в 1920 году даже сделали соответствующую печать, но это название вскоре отклонили.

Начиная с 1924 года городская печать Мукачево с гербом святого Мартина, епископа Турского, имела надпись сразу на трех языках — чешском, русском и венгерском. В то же время жители города в повседневной жизни пользовались той формой названия, которая казалась им более удобной.

Замок "Паланок" в Мукачево

Мукачево во время и после Второй Мировой

В период Второй мировой войны, при венгерских властях 1938–1944 годов, населенным пунктам были возвращены названия дочешских времен, и Мукачево вновь официально именовалось Мункачем.

Мункач на венгерских открытках. Фото: Голос Карпат

В 1945-1946 годах территорию бывшей Подкарпатской Руси, уже под названием "Закарпатская Украина", согласно соглашению между Советским Союзом и Чехословакией включили в состав УССР. Именно тогда название города над Латорицей зафиксировали в форме Мукачів, то есть как существительное мужского рода.

В 1947 году Совет Министров УССР опубликовал справочник "Украинская ССР: Административно-территориальное деление", в котором впервые был зафиксирован новый вариант написания названия города с окончанием на "е" — Мукачеве.

А в мае 2017 года название города было официально изменено из Мукачево на Мукачево. Такие изменения были сделаны из-за традиции Закарпатского края, где названия большинства населенных пунктов заканчиваются "о".

