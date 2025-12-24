Есть едва ли не в каждой области: почему это название стало самым популярным топонимом Украины

За каждым из них – своя история: от "попского" села в Ровенской области до бывшего райцентра в Одесской

Из более 27 тысяч сел в Украине около 120 называются "Ивановка" – это почти 0,4% от всех населенных пунктов страны. Такая массовость делает Ивановку абсолютным лидером среди географических названий.

Для почтальонов, картографов и журналистов это настоящий вызов, а для исследователей истории – уникальный срез того, как одно простое название оплело красной сеткой почти всю карту страны, от Полесья до степей Юга. "Телеграф" расскажет об этом подробнее.

Пять самых распространенных названий

По данным картографического проекта, Ивановка возглавляет рейтинг самых популярных названий украинских сел. Далее следуют Александровка (109 населенных пунктов), Михайловка (108), Николаевка (96) и Калиновка (84). Интересно, что четыре из пяти названий произошли от мужских имен, и только Калиновка названа в честь растения.

На карте Украины Ивановки равномерно разбросаны по всей территории, но самая большая концентрация – в центре, на севере и юго-востоке. На юге и востоке видны "цепочки" Ивановок вдоль старых торговых путей и транспортных коридоров, что свидетельствует об исторических волнах заселения.

Почему именно Ивановка?

Название происходит от самого распространенного в Украине мужского имени – Иван. В крестьянской среде это имя было особенно популярным, поэтому Ивановки часто называли деревни, основанные Иваном-помещиком, Иваном-старостой или просто общинами, где "каждый второй Иван".

Советская власть усилила эту тенденцию: ей нравились простые, "бесконфликтные" названия, так что многие исторические топонимы заменили на стандартные Ивановки, Петровки, Николаевки. Результат – целая "армия" однотипных названий на карте Украины.

Ровенская область – рекордсмен

Больше всего Ивановок сосредоточено в Ровенской области: здесь сразу пять сел с таким названием разбросаны по разным районам. В Березновском районе в Ивановке проживает 143 жителя, в Млиновском – 229, на Радивиловщине – 457, а в Сарненщине – 435.

Одна из ровенских Ивановок получила неофициальное прозвище "попское село". Здесь почти в каждой семье есть священнослужители, поэтому местные шутят: "Куда ни глянь среди ивановцев — попадешь в попа". Такие духовные династии формировались десятилетиями: сыновья следовали за родителями в семинарии, а затем возвращались служить в родные села.

Самая большая из Ивановок

Не все Ивановки – небольшие села. В Одесской области Ивановка – это поселок городского типа с населением около 5 тысяч человек. История этого населенного пункта началась в конце XVIII века на землях майора Баранова. Первоначально поселение называлось Малая Барановка и служило убежищем для крепостных переселенцев, которые искали новую жизнь. В советское время Ивановка превратилась в центр большого колхоза с развитой инфраструктурой.

Когда путаница становится проблемой

Одинаковые названия создают немало неудобств. Картографы добавляют уточнения: Ивановка-1, Ивановка-2, Ивановка у определенной реки. Для журналистов, военных и спасателей это настоящий вызов: когда в новостях появляется сообщение о событиях "возле Ивановки", приходится каждый раз уточнять, о каком именно населенном пункте идет речь.

В советские времена случались курьезы: письма, посылки и даже военные приказы ошибочно отправляли "не в ту" Ивановку. Поэтому в документах всегда приходилось указывать не только область, но и бывший район. Сегодня Ивановка остается символом украинской географии – простым, массовым и одновременно уникальным явлением, где за одинаковым названием скрываются десятки разных историй.

