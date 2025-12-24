Укр

Навредить елке может даже гирлянда: что сделать, чтобы живое дерево дольше простояло в квартире

Наталья Дума
Читати українською
Елка
Елка. Фото Сгенерировано ИИ, Телеграф

Слишком тяжелые игрушки также могут навредить дереву

Несмотря на большой выбор искусственных елок, многие выбирают живое дерево из-за "запах Рождества". Однако вместе с ароматом леса можно получить разочарование — ель быстро осыпается, желтеет или теряет вид уже через несколько дней. Раньше мы рассказывали, что лучше поставить дома – елку или сосну.

Теперь "Телеграф" делится, что нужно делать, чтобы живая ель дольше простояла. Среди базовых советов – увлажнять воздух или опрыскивать ветки водой, поливать каждый день, не перегружать дерево тяжелыми игрушками. Гирлянды используйте LED – они почти не нагреваются, что не вредит дереву.

Какую елку или сосну лучше покупать

Самыми стойкими в помещении считают сосну и пихту, чуть менее выносливая — классическая ель. Сосна дольше не осыпается, имеет крепкие иглы и хорошо держит форму. Пихта практически не колется и сохраняет насыщенный цвет, но обычно дороже. Ель ароматная, но быстрее реагирует на тепло.

Пихта
Пихта. Фото: Википедия

При покупке следует обратить внимание на это: ветви должны быть эластичными, иглы – насыщенно-зелеными, не ломкими, а срез ствола – светлым и влажным, а не сухим и потемневшим.

Когда лучше покупать живое дерево

Эксперты советуют не покупать елку слишком рано. Оптимальное время – за 3–5 дней до установки. Если купили раньше, дерево нужно хранить на балконе, во дворе или в прохладном гараже, защищая от прямого ветра и солнца. Резкий переход из мороза в тепло – главный враг живой хвои.

Елка
Елка. Фото: ife.pravda.com.ua

Где ставить елку в доме, чтобы она дольше простояла

Самая распространенная ошибка – ставить дерево у батареи, камина или обогревателя. Теплый сухой воздух ускоряет испарение влаги и хвоя начинает осыпаться.

Елка
Елку нельзя ставить возле батареи. Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

Лучшее место — вдали от источников тепла, без прямых солнечных лучей, в более прохладной части комнаты. Чем стабильнее температура – тем дольше елка будет выглядеть свежей.

Во что ставить ель

Лучший вариант – ставить елку в воду. Это может быть специальная подставка с резервуаром или ведро, которое можно замаскировать декором. Перед установкой следует освежить срез (срезать 1–2 см ствола), снять кору на несколько сантиметров снизу. Воду нужно доливать каждый день — дерево активно ее "пьет", особенно в первые дни.

Ранее Телеграф рассказывал, за сколько сейчас можно купить елку в Украине.

