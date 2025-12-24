"Вкоротити віку" ялинці може навіть гірлянда: що зробити, щоб живе дерево довше простояло у квартирі

Надто важкі іграшки також можуть нашкодити дереву

Попри великий вибір штучних ялинок, багато хто обирає живе дерево через "запах Різдва". Однак разом із ароматом лісу можна отримати розчарування — ялина швидко обсипається, жовтіє або втрачає вигляд уже за кілька днів. Раніше ми розповідали, що краще поставити вдома — ялинку чи сосну.

Тепер "Телеграф" ділиться, що треба робити, щоб жива ялина довше простояла. Серед базових порад — зволожувати повітря або обприскувати гілки водою, поливати щодня, не перевантажувати дерево важкими іграшками. Гірлянди використовуйте LED — вони майже не нагріваються, що не шкодить дереву.

Яку ялинку або сосну краще купувати

Найстійкішими в приміщенні вважають сосну та ялицю, трохи менш витривала — класична ялина. Сосна довше не обсипається, має міцні голки й добре тримає форму. Ялиця практично не колеться і зберігає насичений колір, але зазвичай дорожча. Ялина ароматна, але швидше реагує на тепло.

Ялиця. Фото: Вікіпедія

При покупці варто звернути увагу на на це: гілки мають бути еластичними, голки — насичено-зеленими, не ламкими, а зріз стовбура — світлим і вологим, а не сухим і потемнілим.

Коли краще купувати живе дерево

Експерти радять не купувати ялинку надто рано. Оптимальний час — за 3–5 днів до встановлення. Якщо ж купили раніше, дерево потрібно зберігати на балконі, у дворі або в прохолодному гаражі, захищаючи від прямого вітру та сонця. Різкий перехід із морозу в тепло — головний ворог живої хвої.

Де ставити ялинку в домі, щоб вона довше простояла

Найпоширеніша помилка — ставити дерево біля батареї, каміна чи обігрівача. Тепле сухе повітря прискорює випаровування вологи, і хвоя починає обсипатися.

Ялинку не можна ставити біля батареї. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

Найкраще місце — подалі від джерел тепла, без прямих сонячних променів, у прохолоднішій частині кімнати. Чим стабільніша температура — тим довше ялинка виглядатиме свіжою.

У що ставити ялину

Найкращий варіант — ставити ялинку у воду. Це може бути спеціальна підставка з резервуаром або звичайне відро, яке можна замаскувати декором. Перед встановленням варто освіжити зріз (зрізати 1–2 см стовбура), зняти кору на кілька сантиметрів знизу. Воду потрібно доливати щодня — дерево активно її "п’є", особливо в перші дні.

