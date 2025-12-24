Рус

"Вкоротити віку" ялинці може навіть гірлянда: що зробити, щоб живе дерево довше простояло у квартирі

Ялинка
Ялинка. Фото Згенеровано ШІ, Телеграф

Надто важкі іграшки також можуть нашкодити дереву

Попри великий вибір штучних ялинок, багато хто обирає живе дерево через "запах Різдва". Однак разом із ароматом лісу можна отримати розчарування — ялина швидко обсипається, жовтіє або втрачає вигляд уже за кілька днів. Раніше ми розповідали, що краще поставити вдома — ялинку чи сосну.

Тепер "Телеграф" ділиться, що треба робити, щоб жива ялина довше простояла. Серед базових порад — зволожувати повітря або обприскувати гілки водою, поливати щодня, не перевантажувати дерево важкими іграшками. Гірлянди використовуйте LED — вони майже не нагріваються, що не шкодить дереву.

Яку ялинку або сосну краще купувати

Найстійкішими в приміщенні вважають сосну та ялицю, трохи менш витривала — класична ялина. Сосна довше не обсипається, має міцні голки й добре тримає форму. Ялиця практично не колеться і зберігає насичений колір, але зазвичай дорожча. Ялина ароматна, але швидше реагує на тепло.

Ялиця
Ялиця. Фото: Вікіпедія

При покупці варто звернути увагу на на це: гілки мають бути еластичними, голки — насичено-зеленими, не ламкими, а зріз стовбура — світлим і вологим, а не сухим і потемнілим.

Коли краще купувати живе дерево

Експерти радять не купувати ялинку надто рано. Оптимальний час — за 3–5 днів до встановлення. Якщо ж купили раніше, дерево потрібно зберігати на балконі, у дворі або в прохолодному гаражі, захищаючи від прямого вітру та сонця. Різкий перехід із морозу в тепло — головний ворог живої хвої.

Ялинка
Ялинка. Фото: ife.pravda.com.ua

Де ставити ялинку в домі, щоб вона довше простояла

Найпоширеніша помилка — ставити дерево біля батареї, каміна чи обігрівача. Тепле сухе повітря прискорює випаровування вологи, і хвоя починає обсипатися.

Ялинка
Ялинку не можна ставити біля батареї. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

Найкраще місце — подалі від джерел тепла, без прямих сонячних променів, у прохолоднішій частині кімнати. Чим стабільніша температура — тим довше ялинка виглядатиме свіжою.

У що ставити ялину

Найкращий варіант — ставити ялинку у воду. Це може бути спеціальна підставка з резервуаром або звичайне відро, яке можна замаскувати декором. Перед встановленням варто освіжити зріз (зрізати 1–2 см стовбура), зняти кору на кілька сантиметрів знизу. Воду потрібно доливати щодня — дерево активно її "п’є", особливо в перші дні.

Раніше "Телеграф" розповідав, за скільки зараз можна купити ялинку в Україні. Ціни вас приємно здивують.

