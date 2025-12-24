Тысячи украинцев носят эти языческие фамилии: проверьте, может и ваша в списке
Есть целый ряд фамилий, образовавшихся от имен богов
У украинского народа невероятно давняя история, и разнообразие украинских фамилий — одно из наглядных подтверждений этому. Раньше мы рассказывали, какие украинские фамилии в древности давали добрым и ласковым людям. Теперь "Телеграф" расскажет, какие фамилии произошли от имен славянских богов.
Некоторые из них называет украинский философ, этнолог, религиовед Галина Лозко в книге "Родные имена. Славянский именослов":
- Велес;
- Волос;
- Леляк;
- Русаль;
- Перун;
- Керечун;
- Дажбогович;
- Вищун;
- Чортулинець;
- Ворожко;
- Дидух.
Следует отметить, что перечисленные фамилии на сегодняшний день далеко не самые распространенные в Украине, однако встречаются. Больше всего, согласно данным базы "Рідні", среди украинцев носителей фамилий Дидух, Волос, Перун и Ворожко, эти фамилии носят тысячи людей. Самые редкие из списка фамилии Дажбогович и Чортулинец.
