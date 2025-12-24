Укр

Тысячи украинцев носят эти языческие фамилии: проверьте, может и ваша в списке

Валерия Куценко
Есть целый ряд фамилий, образовавшихся от имен богов

У украинского народа невероятно давняя история, и разнообразие украинских фамилий — одно из наглядных подтверждений этому. Раньше мы рассказывали, какие украинские фамилии в древности давали добрым и ласковым людям. Теперь "Телеграф" расскажет, какие фамилии произошли от имен славянских богов.

Некоторые из них называет украинский философ, этнолог, религиовед Галина Лозко в книге "Родные имена. Славянский именослов":

  • Велес;
  • Волос;
  • Леляк;
  • Русаль;
  • Перун;
  • Керечун;
  • Дажбогович;
  • Вищун;
  • Чортулинець;
  • Ворожко;
  • Дидух.

Следует отметить, что перечисленные фамилии на сегодняшний день далеко не самые распространенные в Украине, однако встречаются. Больше всего, согласно данным базы "Рідні", среди украинцев носителей фамилий Дидух, Волос, Перун и Ворожко, эти фамилии носят тысячи людей. Самые редкие из списка фамилии Дажбогович и Чортулинец.

