Такие фамилии в Украине давали только очень хорошим и ласковым людям: проверьте свое

Десятки тысяч людей до сих пор носят эти фамилии

Ни для кого не секрет, что у каждой украинской фамилии есть своя история и может немного рассказать о том, кем могли быть ваши предки. К примеру, одни фамилии в древности давали только очень умным людям. А другие фамилии могли давать тем, кто отличался красивой внешностью и кротким нравом.

"Телеграф" собрал часть таких фамилий по информации общества "Краєзнавець" имени Василия Ивановича Маслова в городе Прилуки.

Голуб, Голубченко – такую фамилию могли дать человеку кротким, тихим и добрым, что имел приятную внешность. Кстати, на сегодняшний день фамилия "Голубь" 115-ая по распространенности в Украине, — его носят более 18 тысяч человек.

Лебидь – это фамилия происходит от названия очень уважаемой украинцами птицы, так часто обращались к родителям или к человеку очень красивой, с хорошей осанкой, белым и чистым телом. Почти 9 тысяч украинцев сейчас имеют эту фамилию.

Левенец — такую фамилию когда-то могли давать высокому, красивому и умному парню. В Украине сейчас только 2675 носителей этой фамилии.

Лялька, Ляльченко – эти фамилии появились от слова "лялька", и так соответственно называли людей, которые были красивые и хорошенькие как куклы. На сегодняшний день эти фамилии довольно редки, — их носят всего несколько сотен человек.

Мальована, Мальований — эта фамилия означает "красивый", "ухоженный". Только несколько тысяч украинцев сейчас носят эти фамилии.

Перепелица раньше так ласково обращались к женщинам в Украине, и это обращение считалось очень приятным и похвальным. Эта фамилия сейчас в Украине имеет более 8 тысяч человек.

