Тисячі українців носять ці язичницькі прізвища: перевірте, може і ваше у списку

Є ціла низка прізвищ, які утворилися від імен богів

Український народ має неймовірно давню історію, і різноманітність українських прізвищ — одне з наочних підтверджень цьому. Раніше ми розповідали, які українські прізвища у давнину давали добрим та ласкавим людям. Тепер "Телеграф"розповість, які прізвища походять від імен слов’янських богів.

Деякі з них називає український філософ, етнолог, релігієзнавець Галина Лозко у книзі "Рідні імена. Слов’янський іменослов":

Велес;

Волос;

Леляк;

Русаль;

Перун;

Керечун;

Дажбогович;

Віщун;

Чортулинець;

Ворожко;

Дідух.

Варто зауважити, що перераховані прізвища на сьогоднішній день далеко не найпоширеніші в Україні, проте все ж таки зустрічаються. Найбільше, згідно з даними бази "Рідні", серед українців носіїв прізвищ Дідух, Волос, Перун та Ворожко, ці прізвища носять тисячі людей. Найрідкісніші зі списку прізвища Дажбогович та Чортулинець.

