Пять агрессивных деревьев, способных разрушить ваш дом

Какие деревья нельзя сажать возле дома? В противном случае возникает серьезный риск больших повреждений.

Некоторые деревья отличаются особо агрессивной энергетикой. Мощные корни в поисках воды способны разрастаться на десяток метров, разрушая фундамент жилого дома и коммуникации возле него.

Специалисты-агрономы назвали пять деревьев-разрушителей.

Грецкий орех. Мощное дерево, быстро наращивает силу, заслоняет солнечный свет, его корни способны разрушить проходящие возле трубы канализации или водоснабжения. Еще и падающие орехи могут повредить крышу.

Грецкий орех

Ива — дерево-насос в буквальном смысле. В поисках влаги ее корни уходят на большое расстояние, от чего могут возникнуть реальные проблемы.

Ива

Клен серебристый славится сильной поверхностной системой корней.

У клена характерные листья - его легко узнать

Вяз и/или бук имеют сильные корни.

Бук

Тополь. Это дерево способно взломать асфальт, что уж говорить о трубах, подводящих воду. К тому же тополиный пух — это известный аллерген.

Тополи очень быстро разрастаются и их трудно выкорчевать. Фото: pixabay.com

Если вам все же нравятся какие-то из этих деревьев, отступите от своего дома метров 20-30 минимум.

