Пять агрессивных деревьев, способных разрушить ваш дом
Читати українською
Какие деревья нельзя сажать возле дома? В противном случае возникает серьезный риск больших повреждений.
Некоторые деревья отличаются особо агрессивной энергетикой. Мощные корни в поисках воды способны разрастаться на десяток метров, разрушая фундамент жилого дома и коммуникации возле него.
Специалисты-агрономы назвали пять деревьев-разрушителей.
- Грецкий орех. Мощное дерево, быстро наращивает силу, заслоняет солнечный свет, его корни способны разрушить проходящие возле трубы канализации или водоснабжения. Еще и падающие орехи могут повредить крышу.
- Ива — дерево-насос в буквальном смысле. В поисках влаги ее корни уходят на большое расстояние, от чего могут возникнуть реальные проблемы.
- Клен серебристый славится сильной поверхностной системой корней.
- Вяз и/или бук имеют сильные корни.
- Тополь. Это дерево способно взломать асфальт, что уж говорить о трубах, подводящих воду. К тому же тополиный пух — это известный аллерген.
Если вам все же нравятся какие-то из этих деревьев, отступите от своего дома метров 20-30 минимум.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие деревья вообще запретили сажать в Украине — 13 видов могут заполонить леса в ущерб другим растениям.