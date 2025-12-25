Рус

П’ять агресивних дерев, здатних зруйнувати вашу дім

Ірина Семчишина
Дерева можуть пошкодити фундамент та комунікації
Дерева можуть пошкодити фундамент та комунікації. Фото Pixabay

Які дерева не можна садити біля будинку? В іншому випадку виникає серйозний ризик великих пошкоджень.

Деякі дерева вирізняються особливо агресивною енергетикою. Потужне коріння в пошуках води здатне розростатися на десяток метрів, руйнуючи фундамент житлового будинку та комунікації біля нього.

Фахівці-агрономи назвали п’ять дерев-руйнівників.

  • Грецький горіх. Потужне дерево, швидко нарощує силу, затуляє сонячне світло, його коріння здатне зруйнувати труби каналізації або водопостачання, що проходять поруч. Ще й горіхи, що падають, можуть пошкодити дах.
Грецький горіх
Грецький горіх
  • Верба — дерево-насос у буквальному значенні. У пошуках вологи її коріння йде на велику відстань, від чого можуть виникнути реальні проблеми.
Верба
Верба
  • Клен сріблястий славиться сильною поверхневою системою коріння.
Клен
У клена характерне листя — його легко впізнати
  • В’яз та/або бук мають сильне коріння.
Бук
Бук
  • Тополя. Це дерево здатне зламати асфальт, що вже говорити про труби, що підводять воду. До того ж тополиний пух – це відомий алерген.
Тополя дерева
Тополі дуже швидко розростаються і їх важко викорчувати. Фото: pixabay.com

Якщо вам все ж таки подобаються якісь з цих дерев, відступіть від свого будинку метрів 20-30 мінімум.

