П’ять агресивних дерев, здатних зруйнувати вашу дім
Які дерева не можна садити біля будинку? В іншому випадку виникає серйозний ризик великих пошкоджень.
Деякі дерева вирізняються особливо агресивною енергетикою. Потужне коріння в пошуках води здатне розростатися на десяток метрів, руйнуючи фундамент житлового будинку та комунікації біля нього.
Фахівці-агрономи назвали п’ять дерев-руйнівників.
- Грецький горіх. Потужне дерево, швидко нарощує силу, затуляє сонячне світло, його коріння здатне зруйнувати труби каналізації або водопостачання, що проходять поруч. Ще й горіхи, що падають, можуть пошкодити дах.
- Верба — дерево-насос у буквальному значенні. У пошуках вологи її коріння йде на велику відстань, від чого можуть виникнути реальні проблеми.
- Клен сріблястий славиться сильною поверхневою системою коріння.
- В’яз та/або бук мають сильне коріння.
- Тополя. Це дерево здатне зламати асфальт, що вже говорити про труби, що підводять воду. До того ж тополиний пух – це відомий алерген.
Якщо вам все ж таки подобаються якісь з цих дерев, відступіть від свого будинку метрів 20-30 мінімум.
