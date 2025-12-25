П’ять агресивних дерев, здатних зруйнувати вашу дім

Які дерева не можна садити біля будинку? В іншому випадку виникає серйозний ризик великих пошкоджень.

Деякі дерева вирізняються особливо агресивною енергетикою. Потужне коріння в пошуках води здатне розростатися на десяток метрів, руйнуючи фундамент житлового будинку та комунікації біля нього.

Фахівці-агрономи назвали п’ять дерев-руйнівників.

Грецький горіх. Потужне дерево, швидко нарощує силу, затуляє сонячне світло, його коріння здатне зруйнувати труби каналізації або водопостачання, що проходять поруч. Ще й горіхи, що падають, можуть пошкодити дах.

Грецький горіх

Верба — дерево-насос у буквальному значенні. У пошуках вологи її коріння йде на велику відстань, від чого можуть виникнути реальні проблеми.

Верба

Клен сріблястий славиться сильною поверхневою системою коріння.

У клена характерне листя — його легко впізнати

В’яз та/або бук мають сильне коріння.

Бук

Тополя. Це дерево здатне зламати асфальт, що вже говорити про труби, що підводять воду. До того ж тополиний пух – це відомий алерген.

Тополі дуже швидко розростаються і їх важко викорчувати. Фото: pixabay.com

Якщо вам все ж таки подобаються якісь з цих дерев, відступіть від свого будинку метрів 20-30 мінімум.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які дерева взагалі заборонили садити в Україні — 13 видів можуть заполонити ліси на шкоду іншим рослинам.