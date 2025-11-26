Что у вас растет? 13 видов деревьев запрещено сажать в Украине

Какие деревья запретили сажать в Украине по закону? По мнению специалистов, для этого решения есть веская причина.

Любителям природы, садоводам и дачникам есть смысл ознакомиться со списком запрещенных к посадке деревьев в Украине. Как известно, незнание закона не освобождает от ответственности.

Указ украинского министерства был принят еще в 2023 году, но до сих пор кто-то может не знать, что, например, популярная у садоводов павловния или красавец красный дуб категорически запрещены к посадке. Будь то лесополоса или лесной массив, высаживать эти деревья нельзя.

Какие деревья запрещены в Украине:

Аралия маньчжурская, Дуб красный, Айлант высочайший, Робиния обычная, Вяз низкий, Гледичия колючая, Клен ясенелистный, Черемуха поздняя, Ясень пенсильванский, Каркас западный, Маслинка узколистная, Черный орех, Павловния (обычная и подвиды).

Главная причина для запрета этих деревьев: риск, что завезенные растения заполонят украинские леса в ущерб местным видам. Поэтому пострадавшие от военных действий леса нельзя восстанавливать за счет вышеперечисленных разновидностей, убеждены эксперты.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как на самом деле легко в Украине можна выращивать хурму.