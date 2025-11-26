Укр

Что у вас растет? 13 видов деревьев запрещено сажать в Украине

Ирина Семчишина
Читати українською
В Украине категорически запрещено сажать 13 видов деревьев
В Украине категорически запрещено сажать 13 видов деревьев

Какие деревья запретили сажать в Украине по закону? По мнению специалистов, для этого решения есть веская причина.

Любителям природы, садоводам и дачникам есть смысл ознакомиться со списком запрещенных к посадке деревьев в Украине. Как известно, незнание закона не освобождает от ответственности.

Указ украинского министерства был принят еще в 2023 году, но до сих пор кто-то может не знать, что, например, популярная у садоводов павловния или красавец красный дуб категорически запрещены к посадке. Будь то лесополоса или лесной массив, высаживать эти деревья нельзя.

Какие деревья запрещены в Украине:

  1. Аралия маньчжурская,
  2. Дуб красный,
  3. Айлант высочайший,
  4. Робиния обычная,
  5. Вяз низкий,
  6. Гледичия колючая,
  7. Клен ясенелистный,
  8. Черемуха поздняя,
  9. Ясень пенсильванский,
  10. Каркас западный,
  11. Маслинка узколистная,
  12. Черный орех,
  13. Павловния (обычная и подвиды).

Главная причина для запрета этих деревьев: риск, что завезенные растения заполонят украинские леса в ущерб местным видам. Поэтому пострадавшие от военных действий леса нельзя восстанавливать за счет вышеперечисленных разновидностей, убеждены эксперты.

