Что у вас растет? 13 видов деревьев запрещено сажать в Украине
Какие деревья запретили сажать в Украине по закону? По мнению специалистов, для этого решения есть веская причина.
Любителям природы, садоводам и дачникам есть смысл ознакомиться со списком запрещенных к посадке деревьев в Украине. Как известно, незнание закона не освобождает от ответственности.
Указ украинского министерства был принят еще в 2023 году, но до сих пор кто-то может не знать, что, например, популярная у садоводов павловния или красавец красный дуб категорически запрещены к посадке. Будь то лесополоса или лесной массив, высаживать эти деревья нельзя.
Какие деревья запрещены в Украине:
- Аралия маньчжурская,
- Дуб красный,
- Айлант высочайший,
- Робиния обычная,
- Вяз низкий,
- Гледичия колючая,
- Клен ясенелистный,
- Черемуха поздняя,
- Ясень пенсильванский,
- Каркас западный,
- Маслинка узколистная,
- Черный орех,
- Павловния (обычная и подвиды).
Главная причина для запрета этих деревьев: риск, что завезенные растения заполонят украинские леса в ущерб местным видам. Поэтому пострадавшие от военных действий леса нельзя восстанавливать за счет вышеперечисленных разновидностей, убеждены эксперты.
