У россиян это брак: почему украинцам никогда не нужно называть "шлюб" этим словом

"Брак" – это не об отношениях

Некоторые слова в украинском и русском языках звучат практически одинаково, но их значение кардинально отличается. Яркий пример – название официальных отношений между мужчиной и женщиной, которую украинцы и россияне называют по-разному.

"Телеграф" рассказывает, почему употребление российского слова "брак" вместо украинского "шлюб" является не просто ошибкой, но и странной языковой иронией.

Россияне называют официальный союз супругов словом "брак". Интересно, что этим же словом они обозначают что-нибудь некачественное, испорченное или неисправное.

В украинском языке все по-другому. Слово "брак" означает либо недостаток чего-либо ("нехватка времени", "нехватка средств"), либо низкокачественную продукцию ("бракованный товар"). А официальный союз двух людей на украинском правильно называть "шлюб".

По "Словарю украинского языка", "шлюб" – это семейный союз, сожительство супругов по взаимному согласию. Украинцы говорят "брати шлюб", "йти до шлюбу", "зареєструвати шлюб". Использование русского "брака" вместо украинского "шлюбу" является калькой из русского языка.

Слово "брак" в значении недостатка используется в предложениях вроде "через брак часу" или "брак паші". В значении некачественной продукции – "робити багато браку" или "визначити брак". Никакого отношения к семейным отношениям это слово в украинском языке не имеет.

